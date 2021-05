Diretta Chelsea Leicester/ Streaming video tv: il bis in Premier League

DIRETTA CHELSEA LEICESTER: SFIDA DELICATA!

Chelsea Leicester, in diretta dallo stadio Stamford Bridge di Londra alle ore 21.15 di questa sera, martedì 18 maggio 2021, si gioca per la 37^ giornata della Premier League inglese. Appena pochi giorni dopo la finale di FA Cup giocata da queste stesse due formazioni e vinta dal Leicester, ecco che stavolta ci attenderà una sorta di “spareggio Champions League” nella diretta di Chelsea Leicester. La situazione di classifica vede infatti le Foxes di Brendan Rodgers al terzo posto a quota 66 punti e i Blues di Thomas Tuchel a quota 64 in quarta posizione, ma incombe al quinto posto il Liverpool con 63 punti e di conseguenza una delle tre resterà fuori dalla prossima edizione della Champions League.

Alisson gol di testa al 95'/ Video Portiere segna, Liverpool insegue la Champions

Il Chelsea è nella posizione più critica perché è due punti dietro al Leicester e con una sconfitta rischia seriamente il sorpasso ad opera del Liverpool che domani gioca sul campo del Burnley, ma naturalmente anche per il Leicester questo è un bivio decisivo. Il Chelsea poi naturalmente avrà anche la finale di Champions League, ma a questa penserà più avanti: l’attualità ci porta al campionato, che cosa succederà stasera in Chelsea Leicester?

DIRETTA/ Chelsea Leicester (risultato finale 0-1): le Foxes vincono la Fa Cup!

DIRETTA CHELSEA LEICESTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Leicester sarà garantita in Italia dai canali di Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti per la Premier League inglese nel nostro Paese. Di conseguenza, la visione sarà riservata agli abbonati, che avranno però a loro disposizione anche la diretta streaming video che come sempre sarà fornita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LEICESTER

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Chelsea Leicester, che potrebbero ricalcare in buona parte quelle di sabato scorso nella finale di FA Cup. Per il Chelsea di Thomas Tuchel possiamo disegnare un 3-4-2-1 con Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger nella difesa a tre davanti al portiere Kepa; a centrocampo il quartetto con James, Kanté, Jorginho e Marcos Alonso; infine nel reparto offensivo Ziyech e Mount in appoggio al centravanti Werner. La replica del Leicester di Brendan Rodgers dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 con Schmeichel in porta e davanti a lui i tre difensori Fofana, Evans e Soyuncu; a centrocampo gli esterni Castagne e Thomas e nel cuore della mediana Tielemans e Ndidi, infine in attacco il trequartista Perez in appoggio alle due punte Iheanacho e naturalmente Vardy.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato finale 2-4): poker dei Reds!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico di Chelsea Leicester in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono considerati favoriti in maniera forse anche più netta del previsto, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,70, mentre per il segno X si salirebbe già a quota 3,65 ed infine per il segno 2 in caso di colpaccio del Leicester si toccherebbe 5,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA