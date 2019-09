Diretta Chelsea Liverpool/ Streaming video e tv: Klopp punta al sesto successo

Chelsea Liverpool, diretta dall’arbitro Oliver, domenica 22 settembre 2019 alle ore 17.30 a Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della Premier League inglese. Scontro tra stelle tra due squadre che sono però reduci da un esordio in Champions League sorprendentemente non positivo. Il Chelsea si è fatto beffare in casa dal Valencia, vincente con un gol di Rodrigo, con il rimpianto di un rigore fallito da Barkley. Il Liverpool è caduto nel finale al San Paolo contro il Napoli, su un campo che aveva visto i Reds già sconfitti nella scorsa stagione che pure ha portato la squadra di Klopp ad alzare al cielo la Coppa. In Premier però il Liverpool marcia finora a punteggio pieno con 5 vittorie in altrettante partite disputate, 7 punti in più di un Chelsea che però nell’ultimo turno ha regalato spettacolo col 2-5 inflitto a domicilio al Wolverhampton.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Liverpool, domenica 22 settembre 2019 alle ore 17.30, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sui canale numero 201 e 203 del satellite, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Chelsea-Liverpool, domenica 22 settembre 2019 alle ore 17.30 a Stamford Bridge a Londra, sfida valevole per la sesta giornata della Premier League inglese. 3-4-2-1 per il Chelsea allenato da Franck Lampard in campo con: Kepa Arrizabalaga, Zouma, Chrinstensen, Tomori, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Willian, Abraham. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3: Adrian, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Milner, Henderson, Fabinho, Salah, Firmino, Mané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Liverpool come favorito per la conquista dei tre punti contro il Chelsea. Vittoria casalinga offerta a una quota di 3.50, pareggio quotato 3.60 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.55 per l’over 2.5 e di 2.35 per l’under 2.5.



