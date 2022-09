Diretta Chelsea Salisburgo/ Streaming video tv: esordio per Potter (Champions League)

DIRETTA CHELSEA SALISBURGO: INGLESI FAVORITI!

Chelsea Salisburgo, partita diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 14 settembre 2022. La gara valida per la seconda giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023 rappresenta già un crocevia fondamentale. I Blues cercano riscatto e lo faranno con un volto nuovo in panchina: parliamo del tecnico Potter, chiamato a sostituire l’esonerato Tuchel.

Come ben sappiamo, il Chelsea ha floppato nella prima giornata della fase a gironi: i londinesi sono stati sconfitti 1-0 dalla Dinamo Zagabria, rete decisiva dell’ex Spezia Orsic al 13’, su assist di Petkovic. Un ko fatale a Tuchel, licenziato e rimpiazzato dall’ex manager del Brighton. Il Salisburgo, invece, all’esordio ha raccolto un punto: pari per 1-1 contro il Milan, reti di Okafor e Saelemaekers.

CHELSEA SALISBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Salisburgo sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport 256. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA SALISBURGO

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Chelsea Salisburgo. Partiamo dai Blues, che dovranno fare a meno di Kantè in mezzo al campo. Il tecnico Potter dovrebbe optare per un 3-4-3: Mendy tra i pali, linea a tre di difesa composta da Fofana, Thiago Silva e Koulibaly. Sulle corsie esterne spazio a James e Cucurella, con Jorginho e Kovacic in mezzo al campo. In attacco, Mount e Sterling a sostegno di Havertz. Passiamo adesso alla compagine austriaca, priva di quattro elementi di spicco: parliamo di Diakitè, Diambou, Koita e Okoh. Biancorossi in campo con il 4-3-1-2: Kohn in porta, linea a quattro formata da Dedic, Pavlovic, Ulmer e Bernardo. Seiwald in cabina di regia affiancato da Capaldo e Kjaergaard. Kameri sulla trequarti alle spalle di Sesko e Okafor.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Chelsea Salisburgo vedono nettamente favoriti i padroni di casa. Prendiamo come riferimento i dati offerti dai bookmakers di Eurobet. Partiamo dal consueto 1-X-2: la vittoria del Chelsea è a 1,35, il pareggio è a 5,50, mentre il successo del Salisburgo paga 7,75 volte la posta. Si prevede un match ricco di gol e di spettacolo: l’Over 2,5 è a 1,45, mentre l’Under 2,5 è a 2,55. Segneranno entrambe le squadre? Il Gol è a 1,72, mentre il No Gol è a 2,00.











