Diretta Chieri Bergamo/ Streaming video tv: punti pesanti (volley)

DIRETTA CHIERI BERGAMO: POSTA IN PALIO DELICATA

Chieri Bergamo, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Vincenzo Carcione, si giocherà presso il PalaFenera della località torinese alle ore 19.30 di questa sera, domenica 13 marzo 2022, per la decima giornata di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile. Si annuncia davvero significativa la diretta di Chieri Bergamo, perché si avvicina la fine della stagione regolare del campionato di volley e di conseguenza la posta in palio si fa sempre più delicata, soprattuto per le ospiti della Volley Bergamo 1991.

Infatti, se la Reale Mutua Fenera Chieri ha sostanzialmente definito il suo destino e deve solo scoprire quale sarà la sua posizione esatta nel tabellone dei playoff, la formazione lombarda fa parte del sestetto di compagini che sta lottando punto su punto per evitare di arrivare nelle ultime due posizioni, che al termine della stagione regolare porteranno alla retrocessione nella serie cadetta. Che cosa succederà quindi stasera in Chieri Bergamo?

DIRETTA CHIERI BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Bergamo sarà garantita agli abbonati della televisione satellitare, perché sarà il match della Serie A1 trasmessa oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma Sky. Questo significa che sarà fornita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

DIRETTA CHIERI BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Chieri Bergamo, le padrone di casa piemontesi andranno alla ricerca di una vittoria per avvicinarsi sempre di più al sesto posto finale, che attualmente è la posizione di Chieri. Le prime cinque sono di fatto irraggiungibili, ma questo si sapeva e la Reale Mutua Fenera se conquistasse il sesto posto avrebbe raggiunto il massimo obiettivo possibile e meriterebbe di conseguenza grandi complimenti.

Per Bergamo invece sono lontani i leggendari tempi della Foppapedretti, ma almeno la permanenza in Serie A1 sarebbe fondamentale: le ultime due vittorie conseguite dalle orobiche, compreso il recupero di mercoledì, hanno sicuramente aiutato Bergamo, che in questo momento sarebbe salva. Le distanze tuttavia sono talmente brevi che sarebbe rischioso abbassare la tensione, perché Bergamo ha ancora cinque partite da giocare e ogni singolo punto potrebbe fare la differenza sulla strada verso la salvezza…



