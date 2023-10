DIRETTA/ Cuneo Conegliano video streaming Rai: parla Noemi Signorile (Serie A1 volley, oggi 14 ottobre 2023)

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO: PARLA SIGNORILE

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Cuneo Conegliano, facciamo un passo indietro a settimana scorsa, quando il debutto nel nuovo campionato per la Honda Olivero San Bernardo Cuneo fu con un derby meraviglioso a Pinerolo, vinto infine per 2-3. Al termine della partita, la palleggiatrice Noemi Signorile aveva commentato così il successo: “Una partita pazzesca, con un primo set dominato, un secondo set in cui ci siamo fatte rimontare, e poi tanti colpi di scena. Sapevamo che sarebbe stato un derby combattuto; giocare qua non è mai semplice”, ha affermato per il sito Internet della società di Cuneo.

Signorile aveva poi aggiunto, cercando di spiegare il segreto del successo della sua squadra sul campo di Pinerolo: “Nel quarto set siamo state brave a non mollare: quella è stata la chiave di volta. Nei finali del quarto e del quinto set loro hanno provato fino all’ultimo a rientrare grazie al loro servizio, molto efficace, ma siamo state brave ad uscirne”. Contro Conegliano potrebbe essere necessaria un’impresa ancora più grande… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Conegliano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Cuneo Conegliano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CUNEO CONEGLIANO

UN BELL’INCROCIO

Cuneo Conegliano, in diretta dal Palazzo dello Sport naturalmente della città piemontese, si giocherà stasera, sabato 14 ottobre 2023, con inizio alle ore 18.30 per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile edizione 2023-2024, che ha appena mosso i primi passi settimana scorsa. Nella diretta di Cuneo Conegliano ci saranno certamente sotto i riflettori le campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che d’altronde hanno iniziato il nuovo campionato con un bel successo per 3-0 contro Trento.

Sarà la Honda Olivero San Bernardo Cuneo a cercare di rendere dura la vita della venete oggi: per Cuneo l’inizio della nuova stagione è stato positivo grazie al successo esterno per 2-3 sul campo di Pinerolo in un derby piemontese della prima giornata, oggi invece ci sarà il debutto davanti ai propri tifosi, ma il fattore campo potrebbe non bastare in una sfida che avrà certamente un coefficiente di difficoltà decisamente più elevato per le padrone di casa. Certamente però si tratterà di una partita stuzzicante, siamo quindi curiosi di scoprire come finirà la diretta di Cuneo Conegliano…

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO: IL CONTESTO

Siamo naturalmente alle prime battute di una nuova stagione, la diretta di Cuneo Conegliano metterà di fronte due formazioni che al debutto hanno vinto entrambe, ma naturalmente gli orizzonti sono differenti. Conegliano è campione d’Italia in carica, anche se nella scorsa primavera ha avuto bisogno di ben cinque partite per battere Monza in una meravigliosa finale scudetto che vide l’Imoco andare sotto 1-2 dopo le prime tre sfide, per poi espugnare il campo di Monza in gara-4 e conquistare lo scudetto nella “bella”: l’obiettivo è quello di confermarsi, ma con la consapevolezza che non sarà facile difendere ancora una volta il tricolore.

Dall’altra parte, Cuneo nella scorsa stagione visse un campionato che potremmo definire nel limbo, cioè abbastanza lontana dalle prime otto posizioni che sarebbero valse l’accesso ai playoff, ma pure senza mai correre rischi in ottica salvezza, con un ampio margine sulle ultime due posizioni. Per la precisione, Cuneo chiuse undicesima con 28 punti, otto in meno dell’ottava piazza ma anche ben undici in più rispetto alla penultima. L’obiettivo fondamentale sarà quello di raggiungere di nuovo la salvezza con tranquillità, magari sperando in qualcosa di più: la diretta di Cuneo Conegliano potrebbe naturalmente darci già le prime risposte…











