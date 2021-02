Diretta Chieri Conegliano/ Streaming video Rai: Imoco per la storia (volley Serie A1)

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: TERMINA LA REGULAR SEASON

Chieri Conegliano, che sarà diretta dagli arbitri Armando Simbari e Luca Sobrero, si gioca alle ore 20:30 di sabato 27 febbraio: il PalaFenera ospita la partita per la 26^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2020-2021. Il torneo di pallavolo femminile è arrivato alla sua ultima giornata e, anche se per motivi totalmente differenti, il match è importante per entrambe le squadre. La Imoco punta a chiudere da imbattuta il suo straordinario campionato, ma soprattutto con un 3-0 o un 3-1 può ancora ottenere tutti i punti disponibili: sarebbe qualcosa di clamoroso che non fa altro che confermare l’impatto della squadra veneta.

La Fenera invece vuole andare direttamente ai quarti dei playoff: il problema è che la cosa non dipende esclusivamente dal suo risultato ma passerà attraverso quello che saprà fare Scandicci, che peraltro ha appena giocato contro Conegliano nell’andata dei quarti di Champions League. Vedremo allora come andranno le cose tra poco, quando inizierà la diretta di Chieri Conegliano; nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati alla partita.

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Conegliano sarà trasmessa dalla televisione di stato: questa partita sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, nello specifico su Rai Sport + HD che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, o qualora non possiate mettervi davanti a esso, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Chieri Conegliano bisogna dire appunto che la Imoco ha dominato questo campionato: 23 vittorie in 23 partite, appena 7 set lasciati per strada e nessun tie break giocato, con 72 punti sancirebbe un clamoroso record perché significherebbe archiviare la regular season con il 100% dei punti disponibili messo in saccoccia. Un dominio che però adesso dovrà essere confermato nel momento topico della stagione; come abbiamo detto invece la Fenera Chieri ha la possibilità di andare subito ai quarti di finale, ma dovrà sperare di vincere qui e che Scandicci non faccia lo stesso contro Trento. La Savino del Bene è infatti attualmente quarta; Chieri potrebbe essere ripresa da Busto Arsizio, che però gioca contro Novara e soprattutto non ha il vantaggio della doppia sfida diretta. Staremo a vedere quello che succederà tra poco, anche se chiaramente il pronostico è totalmente a favore della squadra veneta…



