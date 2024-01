DIRETTA/ Chieri Milano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie A1, 21 gennaio 2024)

DIRETTA CHIERI MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a vivere la diretta di Chieri Milano. Chiaramente non possiamo riassumere una partita così interessante in un duello tra due giocatrici, ma possiamo certamente dire che Paola Egonu e Kaja Grobelna saranno osservate speciali. Il fenomenale opposto del Vero Volley è la realizzatrice numero 1 del campionato di volley Serie A1: per la Egonu abbiamo 341 punti totali e una media di 21,3 punti per gara, ma questa non è chiaramente una notizia perché da tempo Paola è una delle migliori giocatrici al mondo, se non addirittura la migliore per tutto quello che ha fatto vedere nel corso della carriera.

Kaja Grobelna ha saltato due partite quest’anno: per totale di punti è alle spalle della compagna Avery Skinner, ma per media è la miglior realizzatrice di Chieri con 15,1 punti per gara (esattamente uno in più della Skinner). La polacca naturalizzata belga è una bandiera della Fenera: sta giocando la sua quinta stagione con questa maglia, il primo anno in Serie A1 l’aveva invece vista impegnata con Busto Arsizio. Adesso siamo davvero pronti a metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il taraflex del Pala Gianni Asti, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: parola alle protagoniste della partita, la diretta di Chieri Milano sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHIERI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Milano sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: il match infatti viene mandato in onda su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky. Come sempre ci sarà la possibilità di avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; dobbiamo poi ricordare che tutte le partite della Serie A1 di volley femminile sono garantite dal portale Volleyballworld.net, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

CHIERI MILANO: UN BIG MATCH!

Chieri Milano è in diretta dal Pala Gianni Asti, alle ore 19:30 di domenica 21 gennaio: la partita è valida per la17^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. Siamo alla quarta di ritorno nel torneo femminile: il Vero Volley arriva dalla roboante vittoria di Scandicci con cui ha strappato un punto a Conegliano, insegue la Imoco con 3 lunghezze di margine e sa bene di poter andare a prendersi il primo posto in regular season, che potrebbe essere realmente importante in un’ipotetica e al momento probabilissima finale scudetto tra le due corazzate.

Il punto perso da Conegliano è merito di Chieri, che al PalaVerde ci ha creduto sino al termine ma è caduta al tie break: la Fenera per il momento conserva il suo quinto posto in classifica e ha un buon margine sulle inseguitrici, per contro però è ben staccata dalle prime quattro posizioni e a oggi non avrebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff. Aspettando che la diretta di Chieri Milano prenda il via, possiamo nel frattempo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci accompagneranno nell’intrigante serata di Serie A1 al Pala Gianni Asti.

DIRETTA CHIERI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Chieri Milano: in settimana il Vero Volley ha perso la sua prima partita in Champions League ma si è trattato di un ko indolore, perché il VakifBank è passato solo al tie break e il punto portato a casa dalle lombarde è stato sufficiente per ottenere il primo posto nel girone e volare direttamente ai quarti di finale. Un risultato davvero importante: da una parte Milano è riuscita a rimanere davanti al VakifBank che aveva demolito nella partita di Istanbul, dall’altra chiaramente eviterà di giocare due partite in più in stagione, tra l’altro un playoff parecchio rischioso.

Chieri per il momento sta facendo peggio della passata stagione, che era stata ottima: con ancora 10 partite da giocare la Fenera ha già perso una partita in meno dell’intero bottino di sconfitte del 2022-2023, e infatti dal quarto posto si è passati al quinto con distacco importante da Novara, che l’anno scorso era stata messa alle spalle salvo poi uscire vittoriosa dal primo turno dei playoff. Naturalmente i paragoni lasciano il tempo che trovano: quasi certamente Chieri tornerà a giocare i playoff e questo è ciò che conta, oggi dopo aver spaventato Conegliano vuole provare a fare lo stesso contro Milano, e magari stavolta portare a casa la vittoria.











