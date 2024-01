DIRETTA MILANO VAKIFBANK/ Video streaming tv: il precedente dello scorso anno (16 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO VAKIFBANK: IL PRECEDENTE

Il precedente nella diretta di Milano VakifBank, oltrre ovviamente alla partita di andata vinta dal Vero Volley, è quello della scorsa edizione di Champions League: le due squadre si erano incrociate nei quarti di finale, che Milano aveva raggiunto direttamente con il primo posto nel suo girone (perdendo solo al tie break contro Le Cannet), mentre il VakifBank era dovuto passare dal playoff (doppia vittoria su Lodz) avendo ottenuto la seconda posizione nel raggruppamento di Novara (4-2 il record). Purtroppo nella fase ad eliminazione diretta le turche si erano dimostrate ancora superiori: 3-0 casalingo che lasciava ben poche opzioni a Milano.

Il Vero Volley aveva comunque tentato il ribaltone: in vantaggio 1-0 e 2-1 ci aveva sperato, ma poi il VakifBank aveva vinto il quarto set e a quel punto il tie break era diventato inutile, le turche lo avevano vinto e avevano dunque conquistato la semifinale. Il resto è storia: il VakifBank di Paola Egonu aveva proceduto con l’eliminazione del Fenerbahçe (che aveva fatto fuori Conegliano) e con il 3-1 all’Eczacibasi aveva vinto la Champions League. Oggi però le cose possono essere diverse, e il match andato in scena a Istanbul qualche mese fa lo conferma… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VAKIFBANK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano VakifBank, come tutte le partite della Champions League di volley femminile, non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è un modo per seguire il match perché la programmazione di questo torneo, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, è stata affidata alla piattaforma DAZN. I suoi clienti dunque potranno avere accesso alle immagini in diretta streaming video; possiamo poi dire che sul sito ufficiale, ovvero championsleague.cev.eu alla sezione apposita, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO VAKIFBANK: LA SFIDA PER IL PRIMATO!

Milano VakifBank sarà in diretta dall’Allianz Cloud, o Palalido, alle ore 20:00 di martedì 16 gennaio 2024: ecco il big match che chiude il gruppo A nella Champions League 2023-2024 di volley femminile, ed è anche la sfida che ci dirà se il Vero Volley riuscirà a qualificarsi direttamente ai quarti di finale o se invece dovrà passare dai playoff. All’andata Milano ha fatto il colpo grosso, vincendo con un incredibile 3-0 sul taraflex delle campionesse d’Europa; questa sera parte dunque con questo vantaggio, e con un solo set portato a casa il Vero Volley avrebbe centrato l’obiettivo di vincere il girone ed evitare il turno intermedio.

I giochi non sono ancora chiusi perché entrambe le squadre hanno perso un set nelle altre gare: Milano ha ceduto il secondo nella partita casalinga contro Mulhouse, e quel parziale ora potrebbe pesare perché con un 3-0 a favore del VakifBank si andrebbe a contare il numero di punti vinti, e dunque sarà fondamentale anche ogni singolo pallone giocato questa sera. Aspettando che la diretta di Milano VakifBank prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione nei temi principali che potrebbero emergere tra poche ore nella bellissima partita della Champions League di volley femminile.

DIRETTA MILANO VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano VakifBank può allora dirci quanto il Vero Volley sia cresciuto in questi mesi: già in occasione della partita di andata avevamo citato il fatto che Paola Egonu, dopo aver vinto la Champions League – la sua terza – con la squadra turca si sia trasferita a Milano tornando nella nostra Serie A1, e naturalmente la sua presenza nel roster lombardo può ora fare tutta la differenza del mondo. Il Vero Volley arriva poi in totale fiducia a questa partita, avendo centrato un ottimo 3-0 in campionato sul campo di Scandicci: allontanate le fiorentine in classifica, è stato recuperato un punto a Conegliano che ha avuto bisogno del tie break per battere Chieri.

La sfida al VakifBank rappresenta comunque un punto importante, al netto della classifica: naturalmente saltare il playoff e andare direttamente ai quarti sarebbe vitale per risparmiare energie ed evitare insidie nel tabellone, ma battere due volte le campionesse d’Europa sarebbe anche una sentenza non da poco e un segnale mandato alle avversarie, oltre che accrescere l’autostima di un gruppo che sa che per sollevare i trofei deve effettuare passaggi intermedi, come può essere appunto chiudere imbattuto un girone che prevedeva la presenza della grande corazzata di Champions League. Staremo a vedere come andranno le cose…











