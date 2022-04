Diretta Chieri Novara/ Streaming video Rai: intrigante derby piemontese (volley A1)

DIRETTA CHIERI NOVARA: IGOR PER IL PRIMATO!

Chieri Novara, in diretta dal PalaFenera, si gioca alle ore 20:30 di sabato 2 aprile ed è valida per la 26^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Il torneo femminile arriva questa sera all’ultima giornata della regular season, ma queste due squadre procedono nella loro corsa: entrambe infatti giocheranno i playoff anche se con contesti diversi, la Igor naturalmente andrà a caccia dello scudetto che potrebbe riscattare la tremenda delusione di Champions League, e intanto questa sera potrebbe fare lo scherzetto a Conegliano strappandole il primo posto in classifica (ma domenica scorsa ha perso in casa contro Scandicci).

Diretta/ Monza Civitanova (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

La Reale Mutua non conosce il suo destino: non può avanzare oltre il sesto posto (Busto Arsizio ha ben 10 punti in più) ma potrebbe scivolare in settima posizione qualora Firenze vincesse il derby contro Scandicci (con sconfitta da 0 punti per le piemontesi, ovviamente) ma è ancora presto per dire quale sarebbe l’avversaria nei playoff. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Chieri Novara, sicuramente la Igor è favorita ma ha dovuto recuperare anche giovedì contro Perugia e, di conseguenza, potrebbe anche accusare un po’ di fatica. Adesso, facciamo qualche valutazione sui temi principali legati alla partita.

Diretta Casalmaggiore Perugia/ Streaming video tv: tutto in una notte! (volley A1)

DIRETTA CHIERI NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Chieri Novara sarà trasmessa sulla televisione di stato: è questa infatti la partita in chiaro per la 26^ giornata del campionato di Serie A1, appuntamento allora per tutti su Rai Sport + o Rai Sport (come noto i due canali sono “gemelli”, nel senso che hanno la stessa programmazione) ai numeri 57 e 58 del telecomando, con la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video sul sito o la relativa app di Rai Play. Possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della Lega, ovvero www.legavolleyfemminile.it, troverete tutte le informazioni utili come il boxscore della partita aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Perugia Trento (risultato finale 2-3): vince l'Itas al tie-break!

DIRETTA CHIERI NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Chieri Novara è un interessante derby piemontese nel quale però i rapporti di forza sono ben definiti. Certamente la Igor Gorgonzola parte con un vantaggio netto: corazzata del nostro campionato, da tempo gioca anche in Champions League riuscendo quasi sempre ad arrivare in fondo, ma in questa stagione incredibilmente ha mancato la qualificazione ai quarti venendo estromessa in un girone che aveva dominato, prima di cadere inspiegabilmente nelle ultime due partite, tra cui quella casalinga contro la Dinamo Mosca che poi, ironia della sorte, è stata esclusa dalla competizione come tutte le altre squadre russe in tutti gli sport. Novara deve allora riscattare la feroce delusione, e ovviamente il modo migliore per farlo sarebbe quello di cucirsi lo scudetto sulla maglia.

Conegliano e Monza però saranno avversarie tostissime in questo senso. Chieri ha conquistato i playoff senza troppa fatica, vista la distanza enorme in classifica tra le prime otto e le altre; la Reale Mutua come detto non sa ancora se chiuderà la regular season al sesto o al settimo posto, ma a bocce ferme non può fare alcun calcolo perché, che arrivi in una posizione o nell’altra, l’avversaria uscirebbe appunto dal trittico Conegliano-Novara-Monza. Insomma: comunque la si giri, per Chieri superare il primo turno dei playoff sarà un mezzo miracolo sportivo ma le partite si giocano sempre dallo 0-0, e allora tra poco daremo la parola al campo per la diretta di Chieri Novara che chiude la regular season delle due squadre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA