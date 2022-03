Diretta Novara Scandicci/ Streaming video tv: un antipasto di playoff? (volley A1)

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: BIG MATCH!

Novara Scandicci, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola alle ore 19:30 di domenica 27 marzo, si gioca per la 25^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Il torneo femminile è dunque alla sua conclusione, questo è il penultimo turno ma alcune squadre devono ancora recuperare delle partite; non la Savino del Bene, che occupa la quarta posizione e nelle ultime due giornate si dovrà difendere dall’assalto di Busto Arsizio, con cui si incrocerà ai playoff ma naturalmente con la speranza di avere il vantaggio del campo, cosa che potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Novara invece è la capolista del campionato: Conegliano ha gli stessi punti (60) ma la Igor deve ancora recuperare una partita, dunque il primo seed nel tabellone dei playoff potrebbe essere importante anche per andare a riscattare la bruciante eliminazione in Champions League. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Novara Scandicci, che naturalmente rappresenta un big match del nostro campionato di volley femminile; aspettando che la partita si giochi, proveremo anche a fare qualche valutazione circa i temi principali che accompagnano la serata.

DIRETTA NOVARA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Novara Scandicci sarà trasmessa su Sky Sport Arena: questa partita infatti è stata scelta per la messa in onda sulla televisione satellitare e quindi gli abbonati la potranno seguire selezionando il canale 204 del loro decoder. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti del satellite: basterà infatti installare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito legavolleyfemminile.it troverete tutte le informazioni utili come il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Novara Scandicci dunque rappresenta il big match in questa giornata di Serie A1 di volley femminile. La Savino del Bene giusto mercoledì si è tolta un’enorme soddisfazione, vincendo la Challenge Cup e rendendo trionfale la sua stagione; al netto di quello che accada il 2021-2022 delle toscane sarà da ricordare, ma chiaramente ora Scandicci vorrà fare il salto di qualità anche in campionato e arrivare a giocarsi la finale. Per come stanno adesso le cose in classifica, Novara sarebbe anche l’avversaria della semifinale playoff: quello di stasera allora può essere un ideale test per studiare ulteriormente le avversarie, ricordando che all’andata era stata proprio la Savino del Bene a vincere con un roboante 3-0.

Novara come detto deve scrollarsi di dosso l’eliminazione subita in Champions League, nella fase a gironi; per come è maturata è stata una tremenda delusione, ma la Igor sa di avere tutto per andare a vincere lo scudetto e ha fatto una sorta di prova generale meno di un mese fa, battendo Conegliano e scrollandosi un po’ di sudditanza psicologica nei confronti della Imoco, che rimane naturalmente la squadra con la quale chiunque voglia mettere le mani su un trofeo deve fare i conti. Tra poco dunque il Pala Igor Gorgonzola ospiterà la diretta di Novara Scandicci, non ci resta che aspettare che si giochi…











