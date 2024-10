DIRETTA PERUGIA CHIERI: PIEMONTESI FAVORITE?

La diretta Perugia Chieri ci farà compagnia dalle ore 20.30 di questa sera, sabato 26 ottobre 2024, come anticipo televisivo per la quarta giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Basta uno sguardo alla classifica per capire che in realtà gli obiettivi sono piuttosto diversi per le due formazioni nella diretta Perugia Chieri, dal momento che le padrone di casa umbre sono nei bassifondi con un solo punto, mentre le ospiti piemontesi sono nel gruppo di testa con 7 punti già al proprio attivo.

Nulla di clamoroso, perché si rispecchiano gli obiettivi di inizio stagione: Perugia è ai vertici tra gli uomini, ma in campo femminile per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia l’obiettivo fondamentale sarà quello di cercare di difendere un posto nella massima categoria, mentre per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ormai stabilmente fra le migliori realtà del volley femminile italiano, gli obiettivi sono sicuramente più ambiziosi. Tutto andrà secondo logica o ci potranno essere sorprese nella diretta Perugia Chieri?

PERUGIA CHIERI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il fascino del Pala Barton è sempre notevole, ma per chi non potesse recarsi al palazzetto ma desidera comunque un sabato sera all’insegna della pallavolo, ecco naturalmente che la diretta Perugia Chieri in tv sarà visibile su Rai Sport, canale numero 58 delle telecomando e casa del volley italiano. Di conseguenza, come al solito è facile capire che ci sarà anche la diretta Perugia Chieri in streaming video, disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play.

DIRETTA PERUGIA CHIERI: RISULTATI E CONTESTO, CHE COSA ASPETTARCI?

Abbiamo quindi presentato la diretta Perugia Chieri come una sfida tra due realtà alquanto diverse della nostra Serie A1 di pallavolo. Le umbre hanno già giocato anche un anticipo e quindi sono a quota quattro partite, ma le hanno perse tutte: contro Conegliano e Scandicci erano ko tutto sommato prevedibili, ha fatto però male per Perugia perdere anche 0-3 in casa contro Bergamo e 2-3 sempre in casa contro Vallefoglia, due partite maggiormente alla portata, ma che hanno fruttato un solo punto in classifica, delusione anche perché entrambe erano davanti al pubblico amico.

Chieri allora sa che il Pala Barton non è di certo una fortezza inespugnabile al femminile: le piemontesi finora hanno vinto tre partite su tre, anche se per due volte hanno avuto bisogno del quinto set e di conseguenza hanno lasciato un paio di punti per strada. Poco male comunque, perché Chieri si conferma ai vertici del nostro volley, punta di nuovo in alto e si è già preparata ad affrontare belle battaglie quando le partite si allungano, anche se magari spera di chiudere i conti più in fretta nella diretta Perugia Chieri…