Diretta Chievo Cittadella/ Streaming video DAZN: bel derby veneto (Serie B)

Chievo Cittadella, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, è il derby veneto che alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 24 luglio, si giocherà per la trentaseiesima giornata di Serie B 2019-2020. I temi d’interesse saranno davvero tanti, perché la diretta di Chievo Cittadella mette di fronte due formazioni che condividono il medesimo obiettivo, cioè la qualificazione in zona playoff, che ad oggi sarebbe garantita al Cittadella (sesto con 52 punti) ma non al Chievo, decimo a quota 47. Per i gialloblù dunque questa sarà una grande occasione per avvicinarsi alle prime otto e tornare in corsa per gli spareggi promozione dopo la sciagurata sconfitta di venerdì scorso sul campo della Juve Stabia, al termine di una partita che vedeva il Chievo davanti di due gol al 30′ del secondo tempo. I bonus sono finiti e ora il Chievo deve vincere contro un Cittadella in crisi nera, reduce da quattro sconfitte consecutive. A inizio mese la squadra di Roberto Venturato puntava al secondo posto, poi ecco la striscia di k.o. e dopo lo scivolone casalingo contro l’Ascoli adesso serpeggia persino qualche dubbio sul raggiungimento dei playoff: oggi dunque è l’occasione giusta per tornare a fare risultato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CHIEVO CITTADELLA

La diretta tv di Chievo Cittadella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CITTADELLA

Uno sguardo adesso naturalmente anche alle probabili formazioni di Chievo Cittadella. Mister Aglietti dovrà fare a meno dello squalificato Garritano e sul Chievo pesa anche l’infortunio di Giaccherini, di conseguenza sono possibili dei cambi per i gialloblù soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, dove due certezze potrebbero comunque essere Vignato e Djordjevic, autore della doppietta che sembrava decisiva a Castellammare di Stabia prima del clamoroso crollo clivense nel finale di partita. Quanto al Cittadella, anche mister Venturato deve fare i conti con una squalifica (Proia), ma dopo ben quattro socnfitte consecutive servirà soprattutto ritrovare la serenità e il gioco: avere avuto a disposizione una intera settimana per lavorare potrebbe avere fatto bene al Cittadella più ancora che ipotizzare cambi di modulo o di giocatori, visto che di recente hanno deluso quasi tutti.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Chievo Cittadella, secondo le quote offerte dall’agenzia Snai sul derby veneto, appare piuttosto equilibrato e con solo un lieve vantaggio per i padroni di casa. Infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,55, mentre poi si sale a 2,95 volte la posta in palio sia per il pareggio (naturalmente segno X) sia in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Cittadella.



