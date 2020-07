Diretta Juve Stabia Chievo/ Streaming video DAZN: i veneti per i playoff (Serie B)

Juve Stabia Chievo è in diretta dallo stadio Romeo Menti, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio nel contesto della 35^ giornata della Serie B 2019-2020. Parliamo di due squadre che sono reduci da un pareggio: le Vespe hanno frenato il Frosinone in trasferta e da questo punto di vista hanno ottenuto un risultato di prestigio, ma in classifica sono rimasti a 3 punti dalla possibilità di salvarsi direttamente. A oggi i campani giocherebbero i playoff e hanno dunque bisogno di una scossa per avvicinare il terzetto messo nel mirino; il Chievo si è confermato il club con più pareggi in campionato (ben 14) ma nell’ultimo turno ha addirittura perso a Cremona, e in questo modo è rimasto ad una lunghezza dalla zona playout. Ci sono tutti i presupposti per entrarci e continuare la marcia verso la promozione, ma a questo punto non bisognerà più sbagliare a cominciare dalla partita di questa sera. Aspettiamo quindi la diretta di Juve Stabia Chievo, ma intanto possiamo leggere insieme le probabili formazioni valutando nel dettaglio le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Chievo sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CHIEVO

Fabio Caserta deve sempre rinunciare a Canotto, ma per Juve Stabia Chievo perde anche Vitiello: il terzino destro allora potrebbe essere Tonucci, che si allargherebbe consentendo a Troest di agire centralmente con Pasquale Fazio (in porta andrà Provedel) mentre a sinistra Giacomo Ricci potrebbe tornare titolare. A centrocampo cerca spazio Calvano, ma i favoriti sulle mezzali sono ancora Mastalli e Mallamo che accompagneranno la regia di Calò; Di Mariano e Bifulco giocheranno come laterali di un tridente completato ovviamente da Francesco Forte, che nel suo straordinario campionato ha già segnato 16 gol.

Il Chievo ritrova Segre, pronto a prendersi la maglia da mezzala rimpiazzando Zuelli; nel 4-3-3 di Alfredo Aglietti ci sarà spazio anche per Garritano sul centrodestra, Salvatore Esposito dovrebbe tornare titolare in cabina di regia. Difesa con Rigione e Leverbe a protezione del portiere Semper, Dickmann e Renzetti saranno i due terzini mentre nel reparto avanzato ci saranno sempre Vignato e Giaccherini ad accompagnare la prima punta, che uscirà dal ballottaggio tra Filip Djordjevic e Ceter con il veterano serbo che dovrebbe avere la meglio, essendo partito dalla panchina lunedì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA