Diretta Trapani Chievo/ Streaming video DAZN: veneti per spiccare il volo (Serie B)

Trapani Chievo, che verrà diretta dal signor Simone Sozza, si gioca alle ore 15:00 di domenica 1 dicembre ed è valida per la 14^ giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. Partita questa che non si è mai giocata in epoca recente, i siciliani dopo due stagioni sono tornati in cadetteria ma in questo campionato stanno faticando enormemente e si trovano all’ultimo posto in classifica, anche se nell’ultima giornata hanno centrato una splendida e importante vittoria sul campo del Livorno che ha agganciato a quota 10 punti. Il Chievo va a velocità doppia, e punta naturalmente a prendersi un posto in Serie A anche se non sarà facile; avvio a rilento dei veneti che pio hanno trovato il loro passo e sono reduci da una bella vittoria contro la Virtus Entella, con la quale sono rimasti a contatto dei primi due posti. Adesso non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Trapani Pescara, della quale possiamo nel frattempo presentare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Chievo viene trasmessa solo dal portale DAZN, e dunque sarà un’esclusiva riservata ai suoi abbonati: per seguire questa partita si potrà attivare il tradizionale servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure usufruire eventualmente di una smart tv dotata di connessione a internet sulla quale sarà possibile installare direttamente l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CHIEVO

In Trapani Chievo, Francesco Baldini deve rinunciare allo squalificato Aloi che probabilmente sarebbe partito dalla panchina: a centrocampo i favoriti sono ancora Moscati e Luperini (ma attenzione a Corapi e Colpani) che faranno da supporto alla regia di Taugourdeau. Alle spalle di questa linea avremo Fornasier e Scognamillo a protezione di Carnesecchi, con Candela e Del Prete che faranno i terzini dovendo percorrere tutta la fascia e aiutare a trovare spazi gli esterni alti, vale a dire Biabiany e Stefano Pettinari. La prima punta sarà Evacuo, il modulo potrebbe diventare una sorta di 4-3-1-2 con Biabiany alle spalle di due punte. Il Chievo di Michele Marcolini dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 nel quale Salvatore Esposito è il vertice basso del centrocampo e avrà davanti a lui Vignato, il trequartista che andrà in appoggio a Meggiorini e Alejandro Rodriguez favoriti su Ceter. A completare il centrocampo dovrebbero essere Obi e Segre, con Garritano e Di Noia che sperano in un posto; Dickmann e Brivio saranno i due terzini di spinta con Semper tra i pali, al centro della difesa avremo Sauli Vaisanen e Bostjan Cesar.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Trapani Chievo indicano negli ospiti i favoriti: vale 2,30 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo dei veneti. Siamo comunque in una situazione di equilibrio, tanto che il segno 1 per la vittoria dei siciliani vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,40 volte quanto puntato; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la giocata.



