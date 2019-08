Diretta Chievo Empoli/ Streaming video Rai: quote e probabili formazioni (Serie B)

Chievo Empoli, in diretta dallo stadio Bentegodi, è l’anticipo della seconda giornata nel campionato di Serie B 2019-2020: si gioca alle ore 21:00 di venerdì 30 agosto e, almeno sulla carta, rappresenta una sfida diretta per la promozione. Veneti e toscani, retrocessi a braccetto nell’ultimo campionato di A, sono tra i grandi favoriti per salire di categoria; tuttavia l’Empoli si è comportato bene all’esordio in questo torneo ed è riuscito a superare la Juve Stabia (anche grazie a un rigore arrivato nel finale, dopo il pareggio delle Vespe) mentre il Chievo è incappato in un calendario sfortunato e, pur essendo passato in vantaggio dopo 4 minuti, è stato rimontato e battuto dal Perugia. Dunque per Michele Marcolini si tratta già di provare a riscattarsi per non perdere ulteriore terreno in classifica; la Serie B è comunque lunga, e ci saranno occasioni per rifarsi. Andiamo a vedere le probabili formazioni di questa sfida con le potenziali scelte da parte dei due allenatori, mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Chievo Empoli.

La diretta tv di Chievo Empoli sarà disponibile sui canali della televisione di stato: trattandosi dell’anticipo del venerdì infatti la partita di Serie B verrà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport o Rai Sport +. Tuttavia la sfida sarà contemporaneamente anche sulla piattaforma DAZN, dunque gli abbonati potranno seguirla in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; opportunità garantita anche dalla Rai, basterà visitare il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Marcolini dovrebbe affrontare Chievo Empoli con il rombo di centrocampo, senza variare rispetto alla sua prima formazione: dunque Salvatore Esposito vertice basso e Pucciarelli trequartista a supporto di Meggiorini e Stepinski, con questo modulo poco spazio per Vignato che eventualmente può agire in qualità di supporto tra le linee. Le due mezzali dovrebbero essere Garritano e Giaccherini, anche se Karamoko e Segre restano in ballottaggio; Rigione e Leverbe davanti al portiere Semper, con Bertagnoli e Brivio che giocheranno da terzini. Conferme anche per l’Empoli di Bucchi, che avrà schema speculare: Simone Romagnoli e Nikolaou a protezione di Brignoli, capitan Veseli e Balkovec spingeranno sulle fasce laterali andando ad aiutare i due interni in mediana, vale a dire Dezi e Bandinelli. Il playmaker di riferimento sarà Stulac pericoloso anche con i tiri dalla distanza; sulla trequarti sarà posizionato Laribi, alle spalle del tandem offensivo formato da Moreo (ancora in vantaggio su La Gumina) e Leonardo Mancuso.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Chievo Empoli indicano negli ospiti la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria del toscani vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,55 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,85 che è stato previsto per il segno 1 (da giocare per il successo dei veneti). L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



