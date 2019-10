Diretta Chievo Genoa Primavera/ Streaming video tv: clivensi a caccia del 1^ successo

Chievo Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Marini, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Veneti in difficoltà in questo avvio di campionato, quella gialloblu assieme al Sassuolo è l’unica squadra rimasta ancora al palo in classifica. Il Chievo è partito perdendo 6-3 in casa della Fiorentina, poi 0-1 sul proprio campo contro la Sampdoria e poi cadendo alla terza giornata contro il Bologna, vincente 3-2 nonostante il tentativo di rimonta del Chievo che sul 3-0 era riuscito ad accorciare con i gol di Tuzzo e Makni. Il Genoa invece, dopo la sofferta salvezza nello scorso campionato Primavera 1, è partito col piglio della squadra rivelazione in questa stagione. 7 punti in tre partite per i giovani Grifoni che dopo aver pareggiato 1-1 a Cagliari all’esordio hanno inanellato due vittorie consecutive, vincendo 3-0 in casa contro il Sassuolo e poi ripetendosi tra le mura amiche contro il Torino, piegato di misura 1-0 da una rete siglata da Bianchi in apertura di ripresa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Genoa Primavera, oggi alle ore 16.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Chievo Genoa Primavera di questa domenica 6 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 4-3-1-2 per il Genoa di Chiappino schierato con: Drago; Gasco, Da Cunha, Piccardo, Lisboa; Rovella, Masini, Eboa; Zennaro; Bianchi, Moro. 4-3-3 per il Chievo allenato da Paolo Mandelli schierato con: Caprile, Pavlev, Enyan, Zuelli, Munaretti, Martires, Demirovic, Karamoko, Rovaglia, Schafer, Nabil.



