Diretta Chievo Juve Stabia/ Streaming video Rai: obiettivi opposti (Serie B)

Chievo Juve Stabia, diretta dall’arbitro Di Martino, è l’anticipo del “Friday Night” della sedicesima giornata di Serie B 2019-2020. L’incontro Chievo Juve Stabia si disputerà a partire dalle 21.00 presso lo storico impianto Marcantonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa, imbattuti nelle ultime nove gare disputate fra le mura amiche, sognano il secondo posto solitario in classifica per una notte, alle spalle della capolista Benevento che, al momento, pare lanciatissima verso la promozione diretta. Dopo il ko di misura subìto per mano del Trapani, i gialloblù hanno ripreso a correre nell’ultima giornata del torneo, superando di misura la Cremonese (1-0, Di Noia match winner), e sembrano non avere alcuna intenzione di arrestare la propria marcia. Capitolo Juve Stabia: la compagine campana vanta la seconda peggior difesa del torneo (25 reti al passivo), ha perso 4 delle ultime cinque trasferte e nei 180’ più recenti non ha segnato neppure un gol. Se a quest’analisi si aggiunge la diciassettesima posizione in graduatoria, occupata unitamente al Cosenza e con appena tre punti di vantaggio sul fanalino di coda Livorno, la situazione appare decisamente critica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come gli appassionati già sanno, Chievo Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57) essendo l’anticipo del venerdì sera di Serie B e poi in diretta streaming video via internet per tutti tramite Rai Play ed inoltre per gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN, fruibile mediante smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite computer sul portale telematico dazn.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVE STABIA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Chievo Juve Stabia, incrocio fra due club con ambizioni opposte, ma ugualmente smaniosi di accaparrarsi l’intera posta in palio. La squadra di mister Michele Marcolini dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, con Semper tra i pali, protetto dai baluardi difensivi Dickmann, Vaisanen, Rigione e Cotali. Il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Segre, Obi e Di Noia (come detto, a segno contro la Cremonese), pronti a coprire le spalle e a supportate gli attacchi del reparto offensivo, formato da Ceter, Meggiorini e Vignato. Per quanto concerne gli ospiti, il modulo scelto da Fabio Caserta dovrebbe essere il 4-3-3, varia. Fra i legni della porta ci sarà Russo, coadiuvato dai quattro moschettieri difensivi Vitiello, Mezavilla, Fazio e Ricci. In mezzo, partiranno titolari Mallamo, Calo e Carlini. Saranno infine Canotto, Forte ed Elia a dare vita al tridente offensivo della compagine di Castellammare di Stabia, bisognosa più che mai dei tre punti per allontanare lo spettro della retrocessione, attualmente prematuro, ma neanche così tanto, in fondo.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato per Chievo Juve Stabia, quantomeno “indirizzato”, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,65, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, a 5,75. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,55 volte l’importo scommesso.



