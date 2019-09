Diretta Chievo Pisa/ Streaming video DAZN: nerazzurri corsari al Bentegodi? (Serie B)

Chievo Pisa, diretta da Amabile, si gioca sabato 21 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, e sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Scaligeri reduci dalla loro prima vittoria dopo il ritorno in Serie B nella passata stagione. Avvio travagliato per il Chievo dopo la sconfitta di Perugia e il pareggio in casa contro l’Empoli, a Venezia però è arrivato un rotondo 0-2 grazie alle reti di Giaccherini e Djordjevic. Successo propiziato per i gialloblu anche dall’espulsione di Aramu nel Venezia dopo appena 5′. Al Bentegodi arriverà comunque un Pisa in buona forma, reduce da un 4-1 alla Cremonese che ha scatenato l’entusiasmo dell’Arena Garibaldi. Appena tornati in Serie B dopo due anni in terza serie, i toscani hanno iniziato con 7 punti in 3 partite e sembrano aver mantenuto solidità e brillantezza della fase finale dello scorso campionato, con una cavalcata conclusa con il trionfo di Trieste e la promozione in cadetteria.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Pisa, sabato 21 settembre 2019 alle ore 18.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PISA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Chievo-Pisa, sabato 21 settembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 4-3-1-2 per il Chievo allenato da Michele Marcolini in campo con: Semper, Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Meggiorini, Djordjevic. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 3-5-2: Gori, Meroni, De Vitis, Aya, Belli, Verna, Gucher, Marin, Lisi, Marconi, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Chievo come favorito per la conquista dei tre punti contro il Pisa. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.95, pareggio quotato 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 4.35. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.





© RIPRODUZIONE RISERVATA