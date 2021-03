Diretta/ Chievo Pordenone (Serie B) streaming video DAZN: derby del NordEst

DIRETTA CHIEVO PORDENONE: SFIDA PIENA DI INSIDIE!

Chievo Pordenone, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Derby del NordEst cruciale per entrambe le formazioni: dopo essersi avvicinato moltissimo all’obiettivo Serie A, il Chievo si è ritrovato a perdere 3 partite consecutivamente, l’ultima in casa del Cosenza. Pur essendo scivolato al sesto posto il club scaligero resta a -4 dal Monza secondo, ma servirà un cambio di passo e soprattutto bisognerà scrollarsi di dosso le tossine delle polemiche arbitrali successive al match contro i brianzoli, che hanno fatto infuriare il presidente Campedelli. Il Pordenone resta a -4 dalla zona play off dopo il pareggio in casa contro l’Ascoli, che ha almeno interrotto una serie di 2 sconfitte consecutive. I Ramarri non hanno di certo rinunciato all’aspirazione di partecipare alla post season, ma la continuità non è mai stata raggiunta dai neroverdi, che hanno vinto solo una delle ultime 7 partite disputate nel campionato cadetto.

DIRETTA CHIEVO PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Pordenone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PORDENONE

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Pordenone presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Giaccherini, Palmiero, Obi, Ciceretti; Margiotta, De Luca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Rossetti, Misuraca, Magnino; Biondi, Ciurria; Butic.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Chievo e Pordenone, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.85 volte la posta scommessa.

