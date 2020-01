Diretta Empoli Chievo Primavera/ Streaming video e tv: clivensi sempre in grave crisi

Empoli Chievo primavera, diretta dall’arbitro Michele Giordano, è la sfida in programma sabato 18 gennaio alle ore 14.30, e sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Tra le rivelazioni della prima parte della stagione, l’Empoli primavera è stato costretto a fermarsi nella prima sfida del 2020 nel difficile impegno in casa dell’Inter terza in classifica. I toscani restano nel mezzo della classifica del campionato Primavera, a -4 dalla zona play off e a +3 dalla zona play out, che il Chievo primavera invece rincorre a un punto di distanza da penultimo in classifica. Gli scaligeri hanno subito una dura lezione contro il Cagliari in casa perdendo 0-3 nel loro primo impegno dell’anno nuovo, in un match comunque pesantemente condizionato dall’espulsione di Salvaterra a fine primo tempo, che ha costretto la squadra di Mandelli a giocare più della metà della sfida in dieci uomini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Chievo Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, oppure in alternativa sul canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Empoli Chievo primavera, sfida in programma sabato 18 gennaio e valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. L’Empoli guidato in panchina da mister Buscè schiererà un 4-3-1-2 con questo undici titolare schierato dal primo minuto: Meli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Asllani, Belardinelli; Zelenkovs; Cannavò, Merola. Risponderà il Chievo allenato da Mandelli con un 3-5-2 così schierato:Bragantini, Martires, Tuzzo, Zuelli, Leggero, Colley, Frey, Sperti, Grubac, Rovaglia, Makni.



