Diretta Chievo Salernitana/ Streaming video Rai: un bell’anticipo (Serie B)

DIRETTA CHIEVO SALERNITANA: AGLIETTI IN CERCA DELLA VITTORIA

Chievo Salernitana, in diretta all’anomalo orario delle ore 14.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, si gioca allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come anticipo della seconda giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Dopo un doppio pareggio nel primo turno, vedremo dunque se la diretta di Chievo Salernitana potrà offrire la prima vittoria nel nuovo torneo ai gialloblù veneti oppure alla compagine campana. Il Chievo di Alfredo Aglietti aveva infatti debuttato con un pareggio per 0-0 sul campo del Pescara sabato scorso, mentre la Salernitana di Fabrizio Castori aveva diviso la posta con la Reggina al termine di una partita finita 1-1. La prima giornata d’altronde ci ha fornito ben sette pareggi su un totale di dieci partite, dunque il nuovo campionato di Serie B si è aperto all’insegna dell’equilibrio: oggi Chievo o Salernitana saranno capaci di fare un primo scatto in avanti in classifica?

DIRETTA CHIEVO SALERNITANA IN STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chievo Salernitana sarà visibile in diretta tv oggi su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dal momento che questa è la partita selezionata per essere trasmessa in chiaro per questa giornata di Serie B. Di conseguenza raddoppia pure la diretta streaming video, che sarà disponibile oggi pomeriggio per tutti su Rai Play oltre che su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SALERNITANA

Proviamo anche ad esaminare le probabili formazioni per Chievo Salernitana e annotiamo innanzitutto che i padroni di casa gialloblù dovrebbero proporre un modulo 4-3-3 con Semper in porta; difesa a quattro composta da Pavlev, Vaisanen, Leverbe e Rigione; a centrocampo il possibile terzetto potrebbe vedere in campo dal primo minuto Garritano, Zuelli e Karamoko; infine il tridente d’attacco con Canotto, Rodriguez e Giaccherini. La replica della Salernitana dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Micai in porta; Aya, Gyomber e Veseli a formare la difesa a tre; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz e Lopez nel folto centrocampo a cinque, infine Gondo e Jallow come probabili titolari nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Chievo Salernitana, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai sono favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria del Chievo è quotato a 1,92, si sale poi a 3,20 per il segno X che indica il pareggio ed infine fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno da parte della Salernitana.



