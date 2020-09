Diretta Salernitana Reggina/ Streaming video Dazn: debutto intrigante (Serie B)

DIRETTA SALERNITANA REGGINA: DERBY DEL SUD

Salernitana Reggina, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, si giocherà per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021 ed è una partita fra quelle fissate alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 settembre. Ci avviciniamo dunque alla diretta di Salernitana Reggina con grande curiosità, innanzitutto per gli ospiti che sono una delle squadre promosse dalla Serie C, tra l’altro per la Reggina di Domenico Toscano la sosta è stata lunghissima perché è stata promossa d’ufficio in quanto prima del girone C al momento dell’interruzione per Coronavirus e di conseguenza i calabresi non giocano una partita di campionato da oltre sei mesi. Situazione a dir poco particolare, della quale proverà magari ad approfittare la Salernitana di Fabrizio Castori, erede di Gian Piero Ventura sulla panchina campana: nello scorso campionato di Serie B i playoff sono sfumati di un soffio per la Salernitana, che ora proverà ad essere di nuovo protagonista della cadetteria, se possibile con un epilogo ancora migliore rispetto a quello del 2019-2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SALERNITANA REGGINA

Secondo una modalità ormai consolidata, Salernitana Reggina sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REGGINA

Le probabili formazioni di Salernitana Reggina che cosa ci possono dire? Rispondere non è facile, perché ad esempio il calciomercato è ancora aperto, inoltre si tratta del primo impegno ufficiale della nuova stagione, nemmeno preceduto dalla Coppa Italia come di solito succedeva per le compagini di Serie B. Tutto questo considerato, ecco che da Fabrizio Castori potremmo aspettarci la Salernitana schierata con il modulo 3-5-2 e questi interpreti: Guerrieri in porta; nella difesa a tre Aya, Gyomber e Veseli; un folto centrocampo a cinque che potrebbe vedere titolari Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz e Curcio; infine la coppia d’attacco formata da Djuric e Gondo. Dall’altra parte, mister Domenico Toscano dovrebbe schierare la sua Reggina con il modulo 3-4-1-2: Guarna in porta; Rossi, Del Prato e Loiacono a formare la difesa a tre; Rolando, Crisetig, Folorusho e Liotti possibili titolari a centrocampo; Bellomo trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti tutta straniera con Menez e Lafferty.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Salernitana Reggina, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai i padroni di casa partono favoriti, ma con differenze non così nette fra le varie ipotesi. Il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre quasi identici sono i valori proposti per il segno X e il segno 2: 3,20 in caso di pareggio, 3,15 per un colpaccio della Reggina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA