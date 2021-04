Diretta/ Chievo Spal (Serie B), streaming video DAZN: esame di maturità

DIRETTA CHIEVO SPAL: MATCH DELICATO AL BENTEGODI

Chievo Spal, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Esame di maturità tra due squadre che galleggiano in zona play off, settimo posto per la Spal a quota 45 punti, ottavo per il Chievo a quota 44. Il Pisa nono a quota 40 insegue ed è questa la quota dalla quale scaligeri ed estensi devono guardarsi per qualificarsi alla post season. Prima della sosta la Spal è tornata alla vittoria con un importante successo sul Cittadella, dopo l’addio a Marino e l’arrivo di Rastelli gli emiliani stanno ritrovando continuità agganciando proprio il Cittadella in classifica. L‘1-1 in casa contro la Reggina è stato il secondo pareggio consecutivo per il Chievo che non vince da 4 partite di campionato, dal match interno contro il Pordenone. Nessuna delle due squadre è riuscita finora a trovare il passo per insediarsi con la giusta continuità verso il secondo posto in classifica, ma l’impressione è che questo scontro diretto possa lanciare una delle due contendenti verso posizioni di classifica ancora più nobili.

Probabili formazioni Serie B/ Massimo Coda, il re dei bomber (31^ giornata)

DIRETTA CHIEVO SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Spal non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Pronostici Serie B/ Quote: tutto facile per il Monza? 31^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Spal presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Giaccherini, Palmiero, Obi, Garritano; Djordjevic, De Luca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Rastelli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Valoti, Esposito, Segre, Sala; Asencio, Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Chievo e Spal, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.80 volte la posta scommessa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: premi per i mister, live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA