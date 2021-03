Video/ Spal Cittadella (1-0): highlights e gol. Floccari risolve il match al 46′

VIDEO SPAL-CITTADELLA (1-0) LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza la Spal supera il Cittadella per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Venturato a prendere in mano il controllo delle operazioni mantenendo il possesso del pallone e costringendo i padroni di casa allenati dal tecnico Rastelli a rintanarsi nelle retrovie per non rischiare di subire subito in avvio. I veneti ci provano quindi verso l’8′ quando la conclusione di Proia, ispirata da Gargiulo, finisce di poco a lato della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli estensi centrano la traversa al 14′ con la giocata di Valoti per poi mancare il bersaglio con Segre al 20′. Il Cittadella si rende invece pericoloso con Branca al 22′ e poi soprattutto con una doppia chances al 28′ cogliendo a loro volta la traversa con Adorni. Il loro collega Donnarumma calcia in curva al 36′ mentre Valoti aveva costretto Kastrati ad intervenire sul lato opposto in occasione del suo colpo di testa del 30′.

Nel secondo tempo i liguri partono fortissimo e riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 47′ da Floccari, su assist di Ranieri. Inutile poi la traversa colta di tacco da Missiroli al 54′ a sfiorare il raddoppio e gli ospiti non vanno oltre la chance non sfruttata al 90′ dal subentrato Rosafio. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Mora e Valoti da un lato, Beretta dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentesimo turno del campionato cadetto permettono alla Spal di salire a quota 45 nella classifica della Serie B agganciando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Cittadella, rimasti appunto fermi con i loro 45 punti.

IL TABELLINO

Spal-Cittadella 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 47′ Floccari(S). Assist: 47′ Ranieri(S).

SPAL (3-5-1-1) – Berisha; Okoli, Vicari(80′ Tomovic), Ranieri; Dickmann(46′ Sala), Segre(89′ Murgia), Esposito(46′ Missiroli), Mora, Sernicola; Valoti; Floccari(86′ Tumminello). Allenatore: Rastelli.

CITTADELLA (4-3-2-1) – Kastrati; Donnarumma, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Branca, D’Urso; Baldini, Gargiulo; Tsadjout. Allenatore: Venturato.

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno).

Ammoniti: 85′ Beretta(C); 90’+2′ Mora(S); 90’+4′ Valoti(S).

