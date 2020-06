Diretta Chievo Spezia/ Streaming video DAZN: sfida per i playoff (Serie B)

Chievo Spezia, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020, è una partita valida per la trentesima giornata di Serie B. Si gioca a gran ritmo in questa strana estate del calcio italiano e allora ecco oggi Chievo Spezia, che possiamo classificare come uno scontro diretto per i playoff. Infatti il Chievo a quota 42 punti occupa quella che al momento sarebbe l’ultima posizione utile per qualificarsi ai playoff, mentre è più salda la posizione dello Spezia a quota 47, dunque i liguri possono fare un pensiero anche alla lotta per il secondo posto e la promozione diretta. La scorsa giornata ha sorriso a entrambe le squadre: per il Chievo un ottimo pareggio sul campo del Crotone, per lo Spezia ecco invece una pesante vittoria contro l’Empoli. Così veneti e liguri sono ripartiti dopo il lungo stop: chi stasera saprà confermarsi su ottimi livelli?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Spezia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPEZIA

Passiamo adesso a segnalare quali potrebbero essere le probabili formazioni di Chievo Spezia. Non si segnalano giocatori squalificati e mister Aglietti potrebbe schierare i gialloblù secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Semper in porta; difesa a quattro composta da Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti; a centrocampo il terzetto formato da Segre, Obi e Garritano; infine il tridente d’attacco che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Vignato, Djordjevic e Ceter. Lo Spezia di Vincenzo Italiano potrebbe invece rispondere con Scuffet in porta; anche per i liguri difesa a quattro formata da Vignali, Marchizza, Capradossi ed Erlic; a centrocampo Bartolomei, un dubbio fra Maggiore e Acampora, poi Mora a completare il reparto; ballottaggi anche in attacco, dove proviamo a disegnare un tridente con Gyasi, Galabinov e uno fra Mastinu e Ragusa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Chievo Spezia. Il quadro appare abbastanza incerto, ma con i padroni di casa leggermente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre si sale poi a quota 2,95 in caso di segno X ed infine a 3,15 volte la posta in palio se dovesse verificarsi il segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA