Diretta Trapani Livorno/ Streaming video DAZN: ultima spiaggia? (Serie B)

Trapani Livorno, in diretta dallo stadio Polisportivo Provinciale di Erice, è una sfida nei bassifondi della Serie B: una sorta di ultima spiaggia in questa trentaduesima giornata, con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020. Trapani Livorno è ultima spiaggia a dire il vero forse soltanto per i siciliani, perché per il Livorno probabilmente anche quel treno ormai è passato, forse lunedì quando la sconfitta casalinga con il Venezia ha vanificato il precedente colpo sul campo della Juve Stabia. Con 21 punti dopo 31 giornate, sperare anche solo nei playout onestamente sembra ormai una chimera per il fanalino di coda Livorno. Il Trapani invece, dopo il buon pareggio sul campo del Cosenza, deve cogliere questa occasione per rilanciarsi definitivamente nella lotta salvezza. Essere penultimi ovviamente non induce all’entusiasmo, ma a quota 29 punti si può almeno avere ancora fiducia, a maggior ragione se stasera arrivasse una vittoria per rimescolare ulteriormente le carte in coda al gruppo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Livorno non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI LIVORNO

Leggendo adesso alcune notizie sulle probabili formazioni di Trapani Livorno, per i padroni di casa siciliani allenati da Castori potremmo in linea di massima ipotizzare un modulo 3-5-2 con Carnesecchi estremo difensore; davanti a lui Pirrello, Pagliarulo e Buongiorno in una difesa a tre; nel folto centrocampo a cinque invece potremmo vedere da destra a sinistra Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Colpani e Grillo; infine Dalmonte e Piszczek potrebbero essere favoriti per la coppia d’attacco. Il Livorno invece dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 che potrebbe presentare per mister Filippini i seguenti titolari: fra i pali Plizzari; in difesa Del Prato, Boben, Bogdan e Ruggiero; nel terzetto di centrocampo Agazzi, Luci e Awua; in attacco infine potrebbero stavolta partire dal primo minuto Murilo, Ferrari e Marsura.

PRONOSTICO E QUOTE

Analizzando infine il pronostico su Trapani Livorno, bisogna a dire il vero osservare che le principali agenzie di scommesse sportive hanno deciso di non quotare la partita: la situazione del Livorno in classifica induce a pensare che l’epilogo sia già scritto? Vedremo se il campo confermerà questa impressione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA