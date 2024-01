DIRETTA/ Cholet Sassari video streaming tv: parola al coach Bucchi (Champions League, 3 gennaio 2024)

DIRETTA CHOLET SASSARI: PARLA BUCCHI

Mentre si avvicina la diretta di Cholet Sassari, possiamo fare un passo indietro alla precedente uscita del Banco di Sardegna Sassari in Champions League, che era stata la fondamentale vittoria contro i polacchi del Szczecin che ha garantito la qualificazione per questi play-in. Coach Piero Bucchi aveva commentato con queste parole una prestazione di spessore: “Complimenti ai ragazzi che hanno giocato una buona partita. Credo che il momento chiave sia stato quando eravamo sotto di 5 e in quel momento abbiamo reagito partendo dalla difesa in maniera aggressiva. Abbiamo fatto tre difese che sono state il seme buttato per continuare nel secondo tempo. Penso che questa sia la via per vincere le partite”, aveva esordito Bucchi.

Diretta/ Sassari Venezia (risultato finale 62-73): vittoria esterna! (basket A1, 30 dicembre 2023)

L’analisi del coach della Dinamo Sassari era poi proseguita sempre sulla stessa lunghezza d’onda: “Dobbiamo capire che la difesa è la chiave che ci dà modo di giocare come vogliamo giocare noi. I ragazzi hanno fatto fatica, ma per primi hanno capito che questa è la strada. Sono contento per i ragazzi, li ripaga dei sacrifici, quello che si è visto stasera può essere per tutti quanti un esempio”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Reggio Emilia Sassari (risultato finale 77-59): vittoria e dominio! (basket A1 23 dicembre)

DIRETTA CHOLET SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Cholet Sassari non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia la piattaforma DAZN offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video di Cholet Sassari. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Dinamo Sassari e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

GARA-1 IN FRANCIA

Cholet Sassari, in diretta da La Meilleraie naturalmente della città francese di Cholet, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 3 gennaio 2024, e sarà la partita valida come gara-1 per il Banco di Sardegna Sassari nei cosiddetti play-in della Champions League di basket edizione 2023-2024. I sardi non hanno particolarmente brillato nella regular season, ma due vittorie e quattro sconfitte sono comunque bastate per agguantare il terzo posto nel girone D, che era per la Dinamo il traguardo minimo per garantirsi appunto la partecipazione a questi spareggi di gennaio.

DIRETTA/ Sassari Szczecin (risultato finale 97-81): Tyree 26 punti (Champions League 20 dicembre 2023)

Per presentare la diretta di Cholet Sassari ricordiamo allora che la Dinamo ha colto una vittoria decisiva nella sesta e ultima giornata contro i polacchi King Szczecin, partita nella quale i sardi hanno vinto ribaltando pure la differenza punti evitando così l’ultimo posto che avrebbe sancito una immediata eliminazione. In precedenza c’era stata una vittoria anche contro il Ludwigsburg, per cui Sassari ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta: la Dinamo da seconda incrocia i francesi dello Cholet che sono stati secondi nel proprio gruppo e avranno quindi il fattore campo sia oggi sia nell’eventuale gara-3, dal momento che parliamo appunto di una serie al meglio di tre partite. Presentata la formula di questo turno di “play-in”, non ci resta naturalmente che scoprire che cosa ci dirà la diretta di Cholet Sassari…

DIRETTA CHOLET SASSARI: IL CONTESTO

Con la diretta di Cholet Sassari vivremo quindi l’inizio della fase ad eliminazione diretta per la Champions League di basket, che ha già sancito un passo avanti per il Banco di Sardegna Sassari, dal momento che la Dinamo l’anno scorsa era stata ultima, anche se pure in quel caso con un bilancio di 2-4. L’andamento di Sassari in campo europeo è stato quindi molto simile, ma il vantaggio nello scontro diretto contro i polacchi ha sancito che la Dinamo avanzasse almeno a questi play-in: staremo a vedere se il cammino potrà proseguire ulteriormente, naturalmente sarà necessario vincere almeno una volta in Francia per sperare.

Lo Cholet Basket invece è stato secondo nel proprio girone C, anche se con una sola affermazione in più e di conseguenza con un bilancio di tre vittorie e altrettante sconfitte: anche in questo caso è stato lo scontro diretto a incidere, i francesi infatti hanno vinto entrambe le partite contro i turchi del Darussafaka, prendendo così la posizione d’onore alle spalle del Tenerife (con cui Cholet ha sempre perso) nonostante i francesi abbiano vinto una sola partita contro il fanalino di coda VEF Riga. Squadra comunque di buon livello, per la Dinamo però avrebbero potuto esserci incroci peggiori e allora siamo molto curiosi di seguire stasera la diretta di Cholet Sassari…











© RIPRODUZIONE RISERVATA