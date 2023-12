DIRETTA SASSARI SZCZECIN/ Video streaming tv: il commento di coach Bucchi (Champions League 20 dicembre 2023)

DIRETTA SASSARI SZCZECIN: PARLA BUCCHI

Mentre si avvicina la diretta di Sassari Szczecin, possiamo fare un passo indietro alla precedente uscita del Banco di Sardegna Sassari in Champions League, che era stata in verità la netta sconfitta sul campo dei forti greci dell’Aek Atene, partita finita con l’eloquente punteggio di 111-79. Coach Piero Bucchi aveva commentato con queste parole una prestazione fatalmente negativa: “Complimenti all’Aek che ha giocato una grande partita di qualità, fisicità e intensità”, aveva esordito con grande sportività.

L’analisi del coach della Dinamo Sassari era poi entrata nello specifico di un match che non aveva dato soddisfazione alla formazione sarda: “Noi per poterci giocare questo tipo di partite dobbiamo essere al massimo, non vuole essere una scusante, dispiace perdere così, ma dopo lo sforzo con Milano era dura pareggiare questo divario che c’è in questo momento. Resettiamo, ritorniamo in palestra, recuperiamo energie e giocatori e ci prepariamo per Brescia”, aveva dichiarato pensando a quella che al tempo era la successiva partita nel campionato di Serie A per la Dinamo Sassari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSARI SZCZECIN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Sassari Szczecin non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia tramite la piattaforma DAZN sarà garantita la diretta streaming video di Sassari Szczecin. Inoltre, ulteriori punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Dinamo Sassari e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

ULTIMA SPIAGGIA

Sassari Szczecin, in diretta naturalmente dal PalaSerradimigni della città sarda, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, e sarà la sesta e ultima partita per il Banco di Sardegna Sassari nel girone D della regular season della Champions League di basket edizione 2023-2024. Per i sardi il cammino finora è stato negativo, con una sola vittoria ottenuta contro i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg a fronte di ben quattro sconfitte, mentre il King Szczecin è di poco avanti, perché i polacchi vantano due vittorie e tre sconfitte fino a questo momento.

Per presentare la diretta di Sassari Szczecin dobbiamo sottolineare la particolare situazione del gruppo della Champions League di basket: le seconde e le terze disputeranno un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta, la Dinamo può ancora raggiungere questi spareggi ma servirà vincere e con un punteggio tale per cui sia ribaltata la differenza canestri, tenendo pure conto che potrebbe essere possibile un arrivo a tre a 2-4. La lotta per le posizioni di rincalzo è dunque vivissima e la certezza è che la vittoria sarà necessaria: cosa ci dirà la diretta di Sassari Szczecin?

DIRETTA SASSARI SZCZECIN: IL CONTESTO

Con la diretta di Sassari Szczecin ci accingiamo a vivere quindi un esame durissimo nella Champions League di basket per il Banco di Sardegna Sassari, perché vincere sarà una condizione necessaria (con la sconfitta sarebbe ovviamente matematico l’ultimo posto) ma potrebbe non essere sufficiente. Di certo la Dinamo già l’anno scorso era stata eliminata nella fase a gironi a causa dell’ultimo posto nel girone G e ora è nuovamente a rischio. Il debutto era stato con una sconfitta proprio in Polonia, dove i padroni di casa del King Szczecin si erano imposti con 8 punti di scarto (93-85), una variabile che adesso sarà fondamentale.

Infatti Sassari è già certa di essere sotto nello scontro diretto con il Ludwigsburg, l’altra formazione che potrebbe essere coinvolta in questi calcoli, quindi in caso di classifica avulsa a tre potrebbe non bastare nemmeno ribaltare la differenza punti con i polacchi, ma avventurarsi in questi calcoli è decisamente pericoloso. Vincere è una necessità, farlo con uno scarto superiore a 8 punti è altro aspetto di fondamentale importanza, poi si vedrà: che cosa scaturirà dalla diretta di Sassari Szczecin?











