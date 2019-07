Diretta Cile Perù/ Streaming video DAZN: Roja favorita! (Copa America 2019)

Cile Perù, in diretta dall’Arena do Gremio di Porto Alegre, si gioca nella mattina italiana di giovedì 4 luglio: alle ore 2:30 spazio alla seconda semifinale di Copa America 2019. La Roja sogna: non aveva mai vinto il titolo e si è presa le ultime due edizioni battendo ai rigori l’Argentina, dopo aver superato dal dischetto la Colombia sa di poter arrivare ancora in fondo ma dovrà fare i conti, pur essendo favorita, contro una nazionale che non fa certo parte dell’élite della CONMEBOL eppure è sempre capace di grandi sorprese. Come eliminare l’Uruguay, cioè la squadra che ha vinto per più volte la Copa America: si è trattato di un successo maturato ai calci di rigore ma ha lasciato comunque il segno, adesso gli andini proveranno a fare l’ulteriore passo per andare a caccia della storia. Aspettando la diretta di Cile Perù, possiamo valutare insieme in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Arena do Gremio, leggendo in maniera più dettagliata le scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cile Perù non sarà disponibile: tutte le gare di Copa America 2019 infatti vengono trasmesse dalla nuova piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno avvalersi delle immagini fornite su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video. In alternativa l’applicazione potrà essere installata sul televisore, ma solo su smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CILE PERU’

Per Cile Perù Reinaldo Rueda dovrebbe andare verso la conferma del 4-3-3 che ha giocato i quarti: in dubbio il portiere Arias ma dovrebbe farcela, così come Gary Medel che agirà da difensore centrale al fianco di Maripan mentre Isla e Beausejour come sempre agiranno da terzini. A centrocampo Pulgar, reduce da un ottimo campionato con il Bologna, sarà il regista stretto tra Aranguiz e Arturo Vidal con un tridente offensivo nel quale Eduardo Vargas sarà la prima punta, ai suoi lati saranno titolari Fuenzalida e Alexis Sanchez. Nel Perù mancherà ancora Jefferson Farfan: dunque saranno ancora Carrillo, Cueva e Flores ad agire alle spalle di Paolo Guerrero formando la linea dei trequartisti. Il modulo di Ricardo Gareca sarà il 4-2-3-1, la cerniera a protezione della difesa prevede l’utilizzo di Yotun e Tapia con Zambrano e Abram che giocheranno come centrali davanti al portiere Gallese. A spingere sulle corsie laterali, dovendo dare una mano alla costruzione della manovra, saranno ancora una volta Advincula e Trauco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Cile Perù indicano nella Roja la nazionale favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 1,87 volte la somma messa sul piatto, l’eventualità del pareggio viene regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,30 volte quanto avrete investito con questo bookmaker. Dovrete scommettere sul segno 2 per il successo peruviano, e in questo caso il valore della vincita salirebbe ad un corrispettivo di 4,50 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA