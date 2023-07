Diretta Cina Turchia/ Risultato live, streaming video tv: la finale di VNL 2023! (oggi lunedì 17 luglio)

DIRETTA CINA TURCHIA: PER IL TITOLO DI VNL 2023!

Cina Turchia è in diretta dal College Park Center di Arlington, in Texas, alle ore 00:30 italiane di lunedì 17 luglio: si gioca la finale di VNL 2023, il torneo di volley femminile che finalmente giunge alla sua conclusione. Una finale difficilmente pronosticabile: da una parte quella Cina che è sempre stata competitiva nel volley femminile (due volte sul podio in Nations League) ma che ora sembra aver fatto un definitivo salto di qualità, come confermato dalla roboante semifinale vinta contro una Polonia cui non ha concesso nemmeno un set.

A destare grande sensazione però anche la Turchia, che purtroppo ha affondato l’Italia nei quarti di finale (anche se le azzurre come noto erano senza le big) e poi si è confermata in una semifinale davvero scintillante contro gli Stati Uniti. Adesso la diretta di Cina Turchia vale il titolo di VNL 2023: per entrambe si tratterebbe della prima volta, e chi vincerà succederà proprio all’Italia nell’albo d’oro. Non resta dunque che aspettare e scoprire quello che succederà sul campo del College Park Center di Arlington…

DIRETTA CINA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cina Turchia, la finale della VNL 2023, è affidata alla televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita è su Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder ed è chiaramente riservato ai possessori di un abbonamento a Sky Sport. In assenza di un televisore, i clienti avranno comunque la possibilità di assistere al match grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è fornito dall’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CINA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cina Turchia è dietro l’angolo: la finale di VNL 2023 sarà uno spettacolo per quello che le due nazionali sono riuscite a far vedere nel corso del torneo. Due parole andrebbero spese sulla Turchia: già allenata da Giovanni Guidetti, da poco tempo è passata nelle mani di Daniele Santarelli che, dopo aver vinto tutto con Conegliano, si è lanciato in questa nuova sfida e bisogna dire che l’ha anche iniziata alla grande, perché la Turchia vista all’opera in VNL 2023 fa davvero paura con la presenza di giocatrici note come Ebrar Karakurt, la veterana Eda Erdem e altre ancora.

La Cina però non va sottovalutata: nazionale sempre solidissima, ottima in difesa e capace di non mollare mai, nel corso della fase a gironi è stato “normale” (quinto posto) per poi esplodere quando maggiormente c’era bisogno. A proposito: questo match è un inedito nella VNL 2023 perché nel corso della fase a gironi le due nazionali non si sono incrociate, di conseguenza sarà ancora più interessante scoprire come andranno le cose nella finale di Arlington e non dobbiamo aspettare poi molto per l’inizio del match…











