Diretta/ Polonia Cina Nations League Femminile (risultato finale 0-3): vittoria netta e decisa! (15 luglio)

DIRETTA POLONIA CINA (0-3): TERZO SET

Inizia il terzo set della diretta Polonia Cina. Partita dopo il primo vinto dalla Cina con il risultato di 18-25 ed il secondo con la gara sul 23-25. Primo punto che viene trovato dalla formazione polacca, salvo poi subire il pareggio ma ritornare sopra con un punto dopo un servizio. Pareggio Cina, 2-2 la gara. Sorpasso Cina, risultato adesso di 4-5 dopo una situazione di pareggio. Pareggio e nuovo sorpasso, 5-6 Cina. Terzo set che sta reglando dei ritmi molto alti, con le due squadre che non stanno lasciando spazio a fasi di studio per concentrarsi sui punti da realizzare. Cina che in questo terzo set sembrerebbe avere una marcia in più portandosi ancora in vantaggio superando di una lunghezza i propri avversari. Risultato di 7-9. 8-11, continua il dominio della formazione cinese.

Prende il largo la Cina con il punto del 11-15, quattro le distanze adesso. 15-19 si avvicina la vittoria nel terzo set per la formazione cinese, sempre più in controllo della sfida con questo +4. 19-22 si avvicina sempre di più il termine del match, servirebbe una grande rimonta alla Polonia. Ecco anche il punto numero 25 per la Cina. Finisce qui il terzo ed ultimo set. Vittoria netta della Cina per 0-3. (Marco Genduso)

DIRETTA POLONIA CINA (0-2): SECONDO SET

Il secondo set vede immediatamente la Cina trovare un punto salvo poi subire le avanzate delle donne polacche che trovano ben tre punti consecutivi ribaltando quindi il risultato. Cina che non vuole perdere il vantaggio evidenziato nel primo set e agguanta il pareggio portandosi sul quattro pari. I ritmi sono molto alti, la Polonia dal suo canto non può permettersi un altro passo falso dopo aver perso il primo set della partita; dall’altra parte la Cina, invece, cerca di avere la meglio anche nel secondo set per confermare ciò che è stato realizzato nella prima frazione. Polonia che in questo secondo set sembrerebbe avere una marcia in più portandosi ancora in vantaggio superando di una lunghezza i propri avversari.

Ribaltamento di fronte per la formazione cinese che dopo aver agguantato il pareggio si porta sopra di ben due punti. 11-13 il risultato della sfida. 12-15 il risultato adesso, ritmi sempre più alti oggi nel rettangolo di gioco. 16-17, regna ancora l’equilibrio tra le due squadre che oggi stanno regalando una sfida mozzafiato. Manca sempre meno alla fine del secondo set di gioco, poi sarà terzo di gioco. Gara sul 17-18. Il punto 25 si avvicina. 19-22 il risultato dopo diversi punti consecutivi della Cina. Secondo set sempre più vicino. Ultimo punto poi sarà terzo set. Termina il set con la gara sul 23-25. (Marco Genduso)

DIRETTA POLONIA CINA (0-1): PRIMO SET

Inizia il primo set della partita che vede di fronta Polonia e Cina. Inizia molto bene la Polonia che trova subito ben 2 punti in altrettante azioni di gioco ma ecco il primo cambiamento della sfida con la Cina che non solo pareggio i conti riesce pure a sorpassare gli avversari portandosi a 4 punti. Da subito molto avvincente con diversi punti sia da una parte che dall’altra, i ritmi sono fin da subito molto alti e l’equilibrio fa da padrona in campo. Il risultato al momento è di 4-7 in favore della Cina. La posta in palio è molto alta e le due formazioni non vogliono lasciare nulla al caso. Ritmi sempre più alti e risultati che variano. 8-12 il risultato con la lunghezza di ben 4 lunghezze della formazione cinese che cerca di portare a casa il primo set della partita.

Accorcia le distanze la Polonia con le ragazze che ci provano, ma riecco ancora la Cina che crede nell’aggiudicarsi il primo set e si porta sopra di ben 5 lunghezze, gara sul 11-16. Distanza che diventa sempre più insormontabile nel primo set (12-20), dominio assoluto Cina. Manca sempre meno alla fine del primo set della partita. 17-23, si va verso la chiusura del primo set di gioco. Finisce il primo set della partita, supremazia in campo per la squadra cinese che vince meritatamente e si porta in vantaggio. (Marco Genduso)

Diretta Polonia-Cina per un posto in finale: le polacche guidate dall’italiano Lavarini!

Domani, sabato 15 luglio – alle 23.00 italiane – si terrà la tanto attesa diretta Polonia Cina, prima semifinale valida per la Volleyball Nations League Femminile 2023. A scontrarsi ci saranno dunque la Polonia da una parte e l Cina dall’altra ma in campo ci sarà anche un pò d’Italia. Le pallavoliste polacche sono infatti guidate dal tecnico Stefano Lavarini, artefice di una cavalcata memorabile scandita dall’ultimo trionfo proprio ai danni della Germania. Dopo la roboante vittoria ai quarti di finale contro i tedeschi il sogno di conquistare il titolo è ancora più vivo.

Per la prima semifinale della Volleyball Nations League Femminile 2023 anche la Cina, così come la Polonia, vanta la medesima ambizione di portare a casa il prestigioso titolo. Domani – sabato 15 luglio alle ore 23.00 italiane – al College Park Center di Arlington ( Stati Uniti d’America) la formazione cinese venderà cara la pelle al fine di staccare il pass per la finale. Le pallavoliste si sono imposte ai quarti di finale contro il Brasile di Zè Roberto e la prova ha messo in evidenza tutta la voglia di ribaltare i pronostici.

Polonia-Cina, streaming video e diretta tv: dove e come vedere la semifinale!

La prima diretta Polonia Cina, semifinale della Volleyball Nations League Femminile 2023, che come detto si terrà domani – sabato 15 luglio – alle ore 23 italiane, sarà visibileanche in Italia e tantissimi appassionati di volley potranno seguire tutte le fasi dello scontro valido per la finale di VNL.

Gli appassionati potranno quindi assistere alla diretta Polonia Cina sulla piattaforma della federazione internazionale con riferimento agli abbonati. Inoltre, la diretta sarà disponibile in Tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. L’incontro sarà visibile anche in streaming sui medesimi canali usufruendo delle piattaforme digitali Sky Go e Now Tv.











