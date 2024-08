DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: PER COMPLETARE IL PRIMO TURNO

La diretta Cincinnati Open 2024, come al solito a partire dalle ore 17.00 del pomeriggio italiano, ci farà compagnia con le partite che devono completare il primo turno del torneo categoria Masters 1000 e WTA 1000 in Ohio. Siamo per così dire un giorno indietro rispetto al solito, questo si deve evidentemente agli slittamenti dovuti all’inserimento nel già intasato calendario del tennis mondiale anche delle Olimpiadi di Parigi 2024. Di fatto quindi il lunedì è stato consacrato quasi per intero ancora alle qualificazioni mentre in Canada si giocava la finale, ecco spiegato perché di mercoledì siamo ancora al primo turno.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024/ Video streaming tv: le partite cominciano! (oggi martedì 13 agosto)

Questo nulla toglie al fascino della diretta Cincinnati Open 2024, che fa parte dei tornei più prestigiosi del mondo e ha da sempre grande valenza come “antipasto” per gli ormai imminenti Us Open. Un aspetto forse ancora più significativo quest’anno, con le tre superfici del tennis che si sono alternate a grande velocità da Wimbledon al Roland Garros olimpico fino all’arrivo in America. Oggi da programmazione attendiamo soprattutto Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi in ottica italiana, quindi sarà un bel mercoledì in compagnia della diretta Cincinnati Open 2024.

Diretta/ Cagliari Carrarese (risultato finale 3-1): buona la prima di Nicola (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appassionati di tennis sanno che, essendo questo torneo un Masters 1000, la diretta tv Cincinnati Open 2024 sarà affidata ai canali della televisione satellitare: Sky Sport Tennis (numero 203) in primis, ma a sostegno anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 204. Gli abbonati avranno inoltre a disposizione anche la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024: LE PARTITE DI SPICCO OGGI

Abbiamo già accennato, presentando la diretta Cincinnati Open 2024, che oggi in ottica italiana dovremo seguire in maniera particolare Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. In particolare il romano vuole continuare anche in Ohio il percorso di crescita già intrapreso senza dubbio da qualche mese, con l’obiettivo di aggiungere punti pesanti alla classifica Atp per provare poi a giocare al meglio le proprie carte agli Us Open, torneo nel quale Matteo Berrettini ha ricordi eccellenti. Quanto agli avversari, Arnaldi sarà atteso dall’argentino Etcheverry, mentre Matteo Berrettini avrà un big-match contro il danese Holger Rune.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024/ Video streaming tv: le partite cominciano! (oggi lunedì 12 agosto)

Proprio questo sarà uno degli appuntamenti di spicco oggi nella diretta Cincinnati Open 2024 e non solamente in ottica italiana. Da segnalare certamente ci sono anche altri nomi illustri del circuito del tennis mondiale: ad esempio il tedesco Alexander Zverev dovrà affrontare il russo Khachanov, mentre il greco Stefanos Tsitsipas avrà come avversario nelle prossime ore l’altro tedesco Struff. Alcune citazioni anche per il torneo femminile, sono ai nastri di partenza pure alcune veterane come Viktoria Azarenka e Caroline Wozniacki, che se la vedranno rispettivamente contro la statunitense Anisimova e l’ucraina Kalinina.