DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: SI VA IN OHIO!

Il grande appuntamento con la diretta Cincinnati Open 2024 scatta alle ore 17:00 di lunedì 12 agosto: siamo in Ohio e questo torneo fa ancora parte della categoria Masters 1000, come da tradizione abbiamo un uno-due rispetto al Canadian Open (che si conclude oggi) e tornano tutti i grandi protagonisti del tennis mondiale, a cominciare dal numero 1 Atp Jannik Sinner ma passando poi per Carlos Alcaraz, che aveva dato forfait a Montréal dopo aver conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi. A proposito: l’oro olimpico Novak Djokovic non c’era in Canada e non ci sarà nemmeno nella diretta Cincinnati Open 2024, evidentemente quel problema alla gamba è più serio del previsto.

Sarà invece presente Sinner come detto, da vedere però la sua condizione a seguito dell’eliminazione alla Rogers Cup per mano di Andrey Rublev; con lui anche Lorenzo Musetti reduce dal bronzo olimpico, e poi naturalmente in campo femminile ecco la presenza di Jasmine Paolini, straordinario oro in coppia con Sara Errani, che nel singolare arriva da due finali Slam consecutive. Sarà interessantissimo scoprire cosa succederà nella diretta Cincinnati Open 2024, come noto i big entreranno in scena dal secondo turno godendo del bye, ma già la prima giornata sarà molto intrigante.

CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Trattandosi di un Masters 1000, la diretta tv Cincinnati Open 2024 sarà sui canali della televisione satellitare: quello che si occuperà integralmente dell’evento, almeno come orari, sarà Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder ma ci saranno incursioni anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente numeri 201 e 204, in ogni caso l’appuntamento è riservato agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024: TORNA LA RIVALITÀ SINNER-ALCARAZ

La diretta Cincinnati Open 2024 ha come primo motivo di interesse il ritorno della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due si sono incrociati al Roland Garros con la vittoria dello spagnolo al quinto set, e questo ha portato qualcuno (tra gli altri Boris Becker) a riflettere sul fatto che quando si arriva nel set decisivo di uno Slam a Sinner manchi ancora qualcosa per essere davvero dominante. Sia come sia, nel ranking Atp comanda ancora l’altoatesino che ora, dopo aver conquistato Toronto e Miami, va a caccia del terzo Masters 1000 in carriera ma deve stare attento alla concorrenza, rappresentata certamente da Alcaraz ma anche da uno come Daniil Medvedev che lo ha battuto a Wimbledon.

In campo femminile tornerà invece Iga Swiatek, la numero 1 che a Parigi si è dovuta accontentare di un comunque ottimo bronzo; la polacca sui campi del Roland Garros non perdeva da tre anni e la grande impresa l’ha compiuta Qinwen Zheng, che poi è andata a prendersi la medaglia d’oro e ora sarà protagonista nella diretta Cincinnati Open 2024, anche se a dire il vero in questa stagione, dopo la finale agli Australian Open, non ha avuto risultati straordinari. Vedremo se la nostra Jasmine Paolini sarà in grado di essere performante anche nel Masters 1000 in Ohio, le possibilità ci sono tutte e soprattutto dopo lo splendido oro olimpico nel doppio.