Diretta Cisterna Latina Civitanova/ Streaming video Rai: che scontro testa coda!

Cisterna Latina Civitanova, diretta dagli arbitri Lot e Moratti, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 19 gennaio 2019 al Palasport di Cisterna di Latina: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00. La Superlega è tornata sotto in riflettori dopo la nota sosta per gli ultimi tornei di qualificazione Olimpica, e dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che la Serie A1 di volley maschile torna sotto i riflettori e ci propone per oggi uno scontro testa coda con la diretta Cisterna Latina Civitanova. La sfida si annuncia certo bollente in terra laziale: il favore del pronostico non può che essere certo per i campioni del mondo in carica, che però solo in settimana sono incappati nel primo KO della stagione, subendo una travolgente Milano (vincente al tie break). La Lube ha quindi appena perso l’aura di invincibilità, ma certo la formazione di De Giorgi pare sempre di un’altro pianeta: i ragazzi di Tubertini però questa sera daranno di certo il tutto per tutto di fronte al pubblico di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Latina Civitanova sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CISTERNA LATINA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Come riferito prima, per la diretta tra Cisterna Latina Civitanova, ci attendiamo un vero scontro da testa coda della classifica del Campionato di Serie A1. Alla vigilia della 16^ giornata di Superlega infatti la situazione nella graduatoria è ben chiara e vede la Lube ancora capolista, pure dopo il primo KO rimediato solo giovedì scorso. I cucinieri infatti tornano in campo comunque vantando non solo un tabellino straordinario, ma pure ben 39 punti in classifica e un vantaggio di 6 lunghezze dai primi rivali. Dobbiamo invece scendere molto di più per trovare i ragazzi di Tubertini, che nella prima parte della stagione hanno messo da parte solo tre vittorie (contro le 13 dei marchigiani). Cisterna Latina, alla vigilia della terza giornata del turno di ritorno, registra solo la penultima posizione nella classifica con 9 punti, gli stessi però di Vibo, appena sopra e alla prima casella della salvezza per la fine della stagione. Nonostante la grande differenza di percorsi, di certo oggi sarà grande spettacolo nel palazzotto laziale: parola al campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA