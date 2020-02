Diretta Cisterna Latina Modena/ Streaming video Rai: emiliani favoriti (SuperLega)

Cisterna Latina Modena, che sarà diretta dagli arbitri Simone Santi e Alessandro Tanasi, si gioca alle ore 15:30 di domenica 2 febbraio presso il Palasport locale: siamo nella 18^ giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020, la quinta di ritorno. Reduce dal netto successo contro Ravenna, la Leo Shoes va a caccia di altri punti utili per proseguire la rincorsa alle prime due posizioni della classifica, in particolar modo la piazza d’onore al momento occupata da Perugia; da questo punto di vista per Modena, una squadra che sulla carta è superiore ai pontini, la sfida di oggi è da vincere senza discussioni e dunque con 3 punti. La Top Volley vive un periodo complesso: ha vinto appena 3 delle 14 partite disputate fino a questo momento ed entra in questo turno con il penultimo posto condiviso con Vibo Valentia, con la sola Sora alle sue spalle ma anche un’ampia distanza rispetto a chi la precede. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Cisterna Latina Volley; aspettando che si giochi possiamo valutare ancora più in profondità quali siano i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Latina Modena sarà trasmessa sui canali della televisione di stato: come sempre l’appuntamento è in chiaro per tutti su Rai Sport e Rai Sport + – li trovate rispettivamente ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando – e in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire la partita di SuperLega anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e dotandovi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone con i quali visitare il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CISTERNA LATINA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Cisterna Latina Modena come già detto rappresenta una bella occasione per gli emiliani: l’obiettivo della squadra allenata da Andrea Giani è quello di ottenere una delle prime due posizioni in classifica, perchè vorrebbe dire giocare l’eventuale semifinale playoff con il fattore campo. Il campionato di SuperLega si può definire in questo momento spezzato in tre tronconi; diciamo che la Leo Shoes rischia di finire in quinta posizione ma è ormai certa di disputare la post season, chiaramente una società gloriosa come questa ha sempre il traguardo dello scudetto e anche in questa stagione è così. La Top Volley invece sta lottando per la salvezza: il problema è che il quartetto che la precede è già distante 9 punti, sono tre vittorie piene e l’esatto bottino che i pontini hanno ottenuto nell’arco del campionato. Inevitabilmente Cisterna Latina non può fare altro che provare a tenere alle spalle Sora e fare la corsa unicamente su Vibo Valentia, a meno che davanti qualcuna non si blocchi improvvisamente concedendo alla formazione di Lorenzo Tubertini di recuperare in maniera sensibile. Adesso però siamo pronti a lasciar parlare il taraflex del Palasport e scoprire come finirà questa partita…



