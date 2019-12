Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: big match (Serie A1)

Perugia Modena, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Andrea Puecher, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 15 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto alle ore 18,00 tra le mura del Pala Barton. Big match per la 12^ giornata del campionato di Superlega: siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Perugia e Modena, scontro al vertice della classifica della Serie A1 di volley maschile e pure incontro dove gli appassionati ammireranno sul taraflex umbro tra i miglior giocatori dal mondo. Abbiamo dunque altissime aspettative per la sfida di questa sera: le ultime due contendenti della finale della Supercoppa italiana (vinta poi solo poco fa dalla Sir) daranno spettacolo per i tre punti messi in palio. Non scordiamo poi che siamo oramai alla penultima giornata del turno di andata di campionato e che quindi siamo prossimi a incoronare la Campionessa d’Inverno: Perugia e Modena riusciranno a sfilare l’onore alla Lube (fresca campionessa del mondo)?.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD al numero 57 del telecomando, come sempre canale di riferimento per il volley italiano. Come gli appassionati sanno bene, sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite sito e applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA PERUGIA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque davvero impazienti di assistere alla diretta tra Perugia e Modena: il valore dei due spogliatoi contendenti, la loro storia e il loro palmares ci fanno infatti presagire una partita eccezionale. Non scordiamo però per questa sera anche il valore dei punti messi in palio: abbiamo già annunciato che si stratta di uno scontro ai vertici della classifica dopo tutto. Proprio nella graduatoria della Superlega Perugia e Modena sono ora a contendersi ad armi pari i più alti gradini del podio. Dopo la capolista Lube con 29 punti ecco infatti la squadra umbra, con il secondo posto a 25 punti e una striscia lunga di successi, il cui ultimo tassello è stato il KO inferto a Trento solo nella giornata precedente di campionato. Per Modena pure si registrano 25 punti ma solo la terza piazza e 8 vittorie (ma una partita ancora da recuperare): pesa poi sugli animi della formazione di coach Giani la sconfitta partita contro Verona lo scorso 8 dicembre. I gialloblu dunque saranno ancora più carichi per espugnare il Pala Barton: parola al campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA