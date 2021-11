DIRETTA/ Cisterna Monza video streaming Rai: Vero Volley ok nei precedenti

DIRETTA CISTERNA MONZA: I TESTA A TESTA

Cisterna Monza è una partita diventata assolutamente abituale nel nostro campionato di volley: basti pensare che dal 2016 a oggi si contano 17 precedenti tra queste due squadre, con un vantaggio che sorride alla Vero Volley. Monza ha vinto in 11 di queste occasioni; sul parquet pontino tuttavia è la Top Volley ad avere il vantaggio con 5 affermazioni a fronte di 3 sconfitte, mentre il totale dei set ci parla di 40 vinti da Monza e 27 da Cisterna, con un compito che però diventa rispettivamente di 15 e 19 in casa della Top.

Possiamo anche dire che negli ultimi cinque incroci ha sempre vinto la squadra di casa; per trovare l’ultima vittoria esterna dobbiamo tornare a un 3-1 che Monza aveva timbrato nella seconda giornata di andata del 2018-2019 (parziali 26-24, 25-23, 22-25, 25-23 e dunque partita estremamente combattuta), inoltre nel 2018 le due squadre si erano affrontate nella semifinale del playoff per il quinto posto, con Monza che aveva vinto 3-2 a Cisterna Latina per poi imporsi 3-0 in casa. Sicuramente dunque anche nel testa a testa si nota come la squadra brianzola sia favorita in questo match di Superlega, ma poi come sempre dovrà essere il campo a fornirci il suo responso… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CISTERNA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Monza sarà garantita da Rai Sport, il canale che come sempre trovate al numero 57 del digitale terrestre: la visione della partita sarà dunque in chiaro e, in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. Inoltre, per Cisterna Monza la mobilità sarà garantita anche da volleyballworld.tv. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IN DUE PER IL RISCATTO

Cisterna Monza sarà diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Lorenzo Mattei: si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 novembre presso il Palasport di Cisterna Latina, ed è valida per la 7^ giornata nel campionato di volley Superlega 2021-2022. Entrambe le squadre vanno a caccia di immediato riscatto, perché nel turno precedente sono andate incontro a una sconfitta: curiosamente sia per i pontini che per i brianzoli si è trattato di un 1-3 fuori casa, la Top Volley è caduta sul taraflex di Piacenza mentre la Vero Volley ha perso a Trento.

Servirà dare un segnale immediato, anche se chiaramente la situazione nella graduatoria è diversa; nel campionato di Superlega però bisogna tenere conto del fatto che le partecipanti sono in numero dispari, dunque le partite disputate non sono mai uguali: al netto di questo Monza sta sicuramente facendo meglio, e allora vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Cisterna Monza, aspettando la quale possiamo sicuramente fare una breve analisi circa i temi principali.

DIRETTA CISTERNA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Cisterna Monza è chiaramente una partita che sorride sulla carta alla Vero Volley, la cui classifica è sensibilmente migliore: va ricordato che l’anno scorso la squadra brianzola aveva giocato la semifinale dei playoff, dunque è una squadra che pian piano si sta avvicinando all’élite del nostro volley e non a caso quest’anno ha disputato la finale di Supercoppa. Insomma una realtà in forte miglioramento, come del resto sta accadendo anche in ambito femminile; Cisterna è una squadra che ormai è abituata a giocare in Superlega ma deve ancora fare il salto di qualità, per il momento ha ottenuto appena 6 punti ma è anche vero che ha giocato soltanto 5 partite, dunque potenzialmente potrebbe migliorare una graduatoria che a oggi la vedrebbe fuori dalle squadre che contano. Staremo a vedere, di sicuro anche se Monza è favorita per la vittoria non possiamo dire che i punti andranno per forza di cose in direzione degli ospiti, dopo tutto il fattore campo potrebbe anche giocare una bel ruolo nell’assegnare il successo a Cisterna…

