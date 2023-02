Diretta Cisterna Monza/ Streaming video Rai: sparegio per i playoff! (SuperLega)

DIRETTA CISTERNA MONZA: SPAREGGIO PLAYOFF!

Cisterna Monza sarà diretta dagli arbitri Stefano Caretti e Marco Zavater: l’appuntamento è alle ore 18:00 di sabato 11 febbraio presso il Palasport di Cisterna di Latina, dove si gioca per la 19^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. Si tratta di una partita interessante, un vero e proprio spareggio per i playoff: il secondo consecutivo per Monza, che domenica scorsa ha perso in casa contro Verona sprecando una grande occasione per fare un passo che forse sarebbe stato decisivo verso la qualificazione alla post season.

Anche Cisterna è caduta nell’ultimo turno, ma a Civitanova: un ko che chiaramente ci può stare ma che ha lasciato la Top Volley un punto sotto la rivale di oggi, dunque attualmente fuori dai playoff ma sempre con la possibilità di effettuare il sorpasso e poi resistere nelle ultime tre giornate. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Cisterna Monza, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla delicata partita del Palasport laziale.

DIRETTA CISTERNA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Monza è trasmessa su Rai Sport + HD: sarà questo uno dei due match fornito in chiaro per tutti dalla televisione di stato, e quindi ci sarà anche la possibilità di seguirlo in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app. Va poi ricordato che Cisterna Monza sarà garantita, come tutte le partite di SuperLega, anche dal portale Volleyballworld.net: visione in mobilità, ma in questo caso per accedere alle immagini bisognerà essere abbonati al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CISTERNA MONZA SU RAIPLAY

DIRETTA CISTERNA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Cisterna Monza: come detto la partita è uno spareggio, ma allargando lo sguardo sulla classifica di SuperLega possiamo notare che nelle ultime quattro giornate ci saranno cinque squadre a giocarsi le quattro posizioni alle spalle delle già consolidate Perugia, Trento, Modena e Civitanova (cioè le solite corazzate). Verona parte in vantaggio, poi abbiamo Piacenza e Milano, quindi appunto Monza e Latina: tutte racchiuse nello spazio di 4 punti, e per di più domani pomeriggio si gioca una Piacenza Milano altrettanto importante.

Il Vero Volley ha perso una chance con la sconfitta interna contro Verona: avrebbe potuto ottenere il quinto posto in classifica e invece ora dovrà stringere i denti per confermare i playoff già giocati la scorsa stagione. Alla post season c’era anche Cisterna, che si era rivelata sorprendente nella prima parte dell’attuale SuperLega ma poi ha perso un po’ di smalto. Vedremo allora cosa succederà sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, tra poco avrà inizio questo match interessante…











