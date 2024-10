DIRETTA CISTERNA PIACENZA: I TESTA A TESTA

La diretta Cisterna Piacenza ci consegna appena tre precedenti, e qui dobbiamo spiegare il perché: entrambe le società non sono quelle di origine, che sono state storiche (la Pallavolo Piacenza ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Challenge Cup) ma hanno terminato la loro attività. Gli emiliani nel 2018, dunque la You Energy ne ha preso il posto acquisendo il titolo sportivo da Aversa; i pontini invece solo lo scorso anno, perché prima di loro giocava la Top Volley Latina che poi ha chiuso nel 2023, consegnando il titolo appunto a Cisterna (circa 20 chilometri più a Nord) che ha disputato il primo campionato di SuperLega nella sua storia.

Di conseguenza, ecco perché tre soli precedenti, di cui uno già citato nei playoff per il quinto posto; vittoria esterna di Piacenza per 3-1, invece nelle due partite di regular season abbiamo avuto un successo a testa e, curiosamente, anche in quelle due occasioni si è registrato un 3-1 come risultato finale. Cisterna aveva vinto nel suo Palasport la partita di ritorno, rimontando dopo aver perso il primo set: i parziali erano stati 23-25, 25-23, 25-22, 25-19, ad ogni modo parliamo di tre gare non scontate che ci dicono, almeno come speranza, che oggi potremmo avere una bella battaglia al netto della differenza attuale in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

CISTERNA PIACENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta Cisterna Piacenza in tv sarà in chiaro: ormai sappiamo bene che le partite coperte dalle immagini televisive in SuperLega sono appannaggio della televisione di stato, più precisamente anche questo match sarà trasmesso su Rai Sport HD che trovate al numero 58 del digitale terrestre, e che garantirà anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. La mobilità è consentita anche tramite il portale Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CISTERNA PIACENZA

CISTERNA PIACENZA: EMILIANI PER VOLARE!

La diretta Cisterna Piacenza ci farà compagnia alle ore 18:00 di domenica 13 ottobre 2024, presso il Palasport di Cisterna di Latina: siamo nella terza giornata di volley SuperLega 2024-2025, e in un campionato ancora molto equilibrato questo è di fatto un testa-coda, perché la Gas Sales Piacenza sta volando in prima posizione, in compagnia di Trento, peraltro con due vittorie molto importanti perché lungo la strada ha saputo battere prima Modena e poi Monza, quest’ultima schiantata in trasferta, mentre Cisterna ha sempre perso, battuta dalla Itas e poi al tie break da Verona, dunque si trova all’ultimo posto in compagnia di Padova e Grottazzolina.

Naturalmente la strada per chiudere la regular season è ancora molto lunga, ma intanto la diretta Cisterna Piacenza potrebbe confermare ancor più l’ottimo avvio di una squadra emiliana che l’anno scorso ha mancato il salto di qualità e spera di farlo adesso, ma d’altro canto può anche rappresentare un’occasione di riscatto da parte dei pontini, che almeno sulla carta sanno di poter ambire ai playoff. Scopriremo allora cosa succederà nella diretta Cisterna Piacenza, per ora proviamo ad analizzare alcuni degli aspetti principali che sono legati a questa sfida.

DIRETTA CISTERNA PIACENZA: CHIAMATE A FARE IL SALTO

Parliamo ancora della diretta Cisterna Piacenza per dire che la Gas Sales si trova davvero in una stagione in cui è chiamata a cambiare passo in maniera decisa: l’anno scorso ha disputato una buona Champions League, ma chi si aspettava che potesse dare fastidio per un’eventuale finale scudetto si è dovuto presto ricredere perché Piacenza è stata eliminata già al primo turno dei playoff, battuta dall’Allianz Milano, e dunque ha dovuto accettare, ancora una volta, che altre squadre andassero a giocarsi i grandi titoli. Ci si riproverà quest’anno, certamente si parte dalle conferme importanti di coach Andrea Anastasi e del campione olimpico Antoine Brizard.

Cisterna come detto è una squadra che potrebbe giocarsi il posto nei playoff: le ultime stagioni ci dicono questo, in quella più recente la squadra pontina ha lottato davvero fino all’ultimo con Modena ma non ha saputo operare il ribaltone, dunque si è dovuta accontentare del mini-torneo per la qualificazione in Challenge Cup dove ha incrociato la stessa Piacenza (che ha vinto 3-1 su questo campo) e che è finito male per una Cisterna che si trova sempre al guado. Vedremo almeno se oggi arriverà la prima vittoria in questa SuperLega in una sfida nella quale il pronostico pende chiaramente dalla parte della Gas Sales.