Diretta Cisterna Verona/ Streaming video Rai: Top Volley in forte calo (SuperLega)

DIRETTA CISTERNA VERONA: PARTITA INTERESSANTE!

Cisterna Verona viene diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Marco Zavater: si gioca alle ore 17:00 di sabato 10 dicembre presso il Palasport di Cisterna di Latina, partita valida per la 11^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. È l’ultima del girone di andata: come sempre il calendario di questo torneo procede rapido e spedito, aiuta il fatto che le squadre siano soltanto 12 e adesso vedremo dove si piazzeranno queste due a metà percorso. Dopo un ottimo avvio la Top Volley è calata, arriva da una brutta sconfitta a Piacenza ma occupa ancora l’ottavo posto in classifica.

Il paradosso invece è che Verona (che ha battuto Siena settimana scorsa) è terza ma ha soltanto 3 punti in più, pur avendo vinto 6 gare contro le 4 dei pontini; sappiamo ovviamente che vincere o perdere al tie break conta, sia come sia stiamo parlando di due squadre che puntano con decisione ai playoff e soprattutto la WithU, che tecnicamente non li dovrebbe mancare. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cisterna Verona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA CISTERNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Verona viene garantita dalla televisione di stato: come sempre il canale per le partite di SuperLega è Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando), appuntamento in chiaro per tutti anche in mobilità, attraverso sito o app ufficiale di Rai Play. Ricordiamo inoltre che tutti i match del massimo campionato di volley sono forniti anche dal portale Volleyballworld.net: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video e dovrete essere abbonati al servizio per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CISTERNA VERONA SU RAIPLAY

DIRETTA CISTERNA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Cisterna Verona. Come già accennato, la Top Volley si è immediatamente rivelata come la sorpresa dell’attuale SuperLega, con prestazioni straordinarie che hanno portato per esempio a vincere a Milano e addirittura battere Civitanova, ma anche tenere testa a Trento – in trasferta – fino a perdere al tie break. Le cose sono poi andate in calando, del resto questa Cisterna resta una squadra che l’anno scorso non aveva particolarmente brillato e che ha davanti altre avversarie che possono fare meglio; il quadro per ora resta positivo, considerando anche l’equilibrio del campionato.

Verona dal canto suo ha subito battuto Piacenza (in trasferta) e la Itas, ha vinto lei stessa contro Milano (e Monza) però ha perso contro Perugia, Civitanova e Modena, dimostrando che forse c’è ancora qualche dettaglio da limare. La WithU almeno sulla carta resta comunque la principale antagonista delle quattro big, quella che più di altre ha la possibilità di inserirsi nella corsa alla semifinale; dovrà dimostrarlo sul campo e questa diretta di Cisterna Verona resta comunque una partita interessante per testare le capacità degli scaligeri. Tra poco il campo ci fornirà le sue risposte…











