Diretta Verona Monza/ Streaming video Rai: incrocio che vale i playoff (SuperLega)

DIRETTA VERONA MONZA: BRIANZOLI IN DIFFICOLTÀ!

Verona Monza verrà diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Ilaria Vagni; alle ore 20:30 di domenica 13 novembre il PalaOlimpia ospita la partita valida per la 7^ giornata di volley SuperLega 2022-2023. Si tratta di un match che idealmente può valere un posto nei playoff, ma che in questo momento registra anche un Vero Volley in difficoltà: Monza infatti ha approcciato il suo campionato con due vittorie e quattro sconfitte, certamente il ko subito in casa da Trento nell’ultimo turno era anche prevedibile ma non cancella comunque un avvio in salita, con la necessità ovviamente di riprendere fiato e qualche punto utile.

Per Verona invece le cose vanno leggermente meglio: gli scaligeri sono al 50% di vittorie nell’attuale SuperLega e occupano la sesta posizione in classifica, di conseguenza in linea con quelle che sono le ambizioni. Anche la WithU ha perso male nell’ultima giornata, ma anche qui contro una big che era Civitanova; adesso noi vedremo quello che succederà tra poco sul parquet del PalaOlimpia, tra poco sarà il momento di giocare per la diretta di Verona Monza e, mentre aspettiamo che la sfida prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata.

DIRETTA VERONA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Monza sarà una di quelle che per questa giornata di SuperLega sono trasmesse sulla televisione di stato: l’appuntamento è dunque su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro televisore, e ovviamente potrete seguire questo match anche in mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Come già sappiamo poi la diretta streaming video è disponibile anche sul portale Volleyballworld.net: in questo caso però le immagini saranno garantite soltanto ai possessori di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VERONA MONZA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VERONA MONZA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Verona Monza. L’anno scorso gli scaligeri hanno mancato l’ingresso ai playoff per questione di 3 punti, derivanti dai singoli punteggi all’interno dei match perché il record di vittorie (10) è stato lo stesso di Cisterna, che invece ha centrato la post season. Cosa che ha fatto anche Monza: il Vero Volley cerca conferma e magari anche un passo ulteriore per numero di successi, sapendo che comunque – almeno in questo momento, come è stato in epoca recente – il posto in semifinale potrebbe essere chiuso da un ranking nel quale almeno quattro squadre sono decisamente superiori per possibilità.

La diretta di Verona Monza dunque potrebbe valere molto: non lo scopriremo nell’immediato perché poi c’è un campionato e mezzo da disputare, ma alla fine i punti che verranno raccolti questa sera al PalaOlimpia potrebbero davvero pesare nella corsa ai playoff, anche se entrambe le squadre sperano di arrivarci senza troppi affanni. Intanto, sarà interessante valutare quello che succederà tra poche ore nella diretta di Verona Monza.











