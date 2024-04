Diretta/ Cittadella Ascoli, streaming video tv: obiettivi diversi al Tombolato (Serie B, 13 aprile 2024)

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI, DIECI PUNTI DI DISTACCO

La diretta Cittadella Ascoli è una partita dai contorni imprevedibili che si gioca sabato 13 aprile alle ore 14:00. I padroni di casa vorranno dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo ovvero le quattro partite senza perdere con tre pareggi contro Cosenza, Modena e Lecco più la recente vittoria con la Reggiana in trasferta.

Altalenante invece lo stato di forma dell’Ascoli. Sembrava aver dato una scossa il 4-1 al Lecco, arrivato dopo il 2-1 subito dalla Sampdoria e invece ha solamente anticipato due sfide senza successo come il ko esterno contro lo Spezia per 2-1 e infine lo 0-0 con il Venezia, il secondo nelle ultime cinque dopo quello con la Reggiana.

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Potremo assistere alla diretta del match Cittadella Ascoli in televisione, dal nostro comodo divano, grazie all’emittente Sky Sport. Per farlo, ovviamente, bisognerà essere muniti di un abbonamento al “calcio”. Come sempre le possibilità di usufruire della partita tra Cittadella e Ascoli sono molteplici e si potrà vedere la diretta streaming video della gara su cellulare, tablet o computer tramite l’app di DAZN.

CITTADELLA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere ora come schiereranno le formazioni Cittadella e Ascoli: i veneti si metteranno in campo con una difesa a tre e con un doppio trequartista a sostegno di una punta, col modulo 3-4-2-1. In porta Kastrati, difesa a tre con Salvi, Pavan e Angeli. A centrocampo spazio per Tessiore, Branca, Carriero e Carissoni. Vita e Baldini agiranno da trequaristi dietro a Maistrello.

L’Ascoli si organizzerà con un modulo più coperto schierandosi con l’assetto tattico 3-5-2. A copertura della porta ci sarà Vasquez, in difesa da centrali si muoveranno Mantovani, Vaisanen e Quaranta. Falzerano e Zedacka agiranno da esterni con Di Tacchio, Giovane e Masini nella zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Rodriguez-Duris.

CITTADELLA ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Scopriamo insieme i pronostici della diretta Cittadella Ascoli: per questo andiamo a vedere quali sono le quote delle scommesse. I bookmakers assegnano i tre punti alla formazione di casa quotata a 2.15. Secondo bet365, la X del pareggio vale 2.88 mentre il 2 fisso a 4.20. L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è quotato 2.60 contro l’1.48 dell’Under. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.10 e 1.67.

