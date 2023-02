Diretta/ Cittadella Ascoli streaming video tv: veneti avanti nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI: TESTA A TESTA

Voltiamo pagina per la diretta di Cittadella Ascoli e andiamo a leggere i precedenti tra le due squadre. Prima di oggi al Tombolato si è giocato in dodici occasioni col bilancio in favore dei padroni di casa che hanno vinto cinque volte rispetto alle quattro dagli ospiti mentre tre sono i pareggi. L’ultimo precedente tra le due squadre è un 2-0 del dicembre 2021. La gara fu aperta al minuto 33 da un calcio di rigore trasformato da Baldini. Nella ripresa lo stesso Baldini, ancora dal dischetto, chiuse la partita regalando ai suoi il doppio vantaggio.

I bianconeri non vincono in casa degli amaranto dal 17 luglio del 2020, un match terminato in quel caso col risultato di 1-2. Gli ospiti aprivano il match al minuto 55 anche grazie a un episodio fortuito, un autogol di Adorni. Il pareggio lo siglava subito dopo D’Urso. La squadra ospite però la vinceva con una giocata di Costa Pinto al 70esimo. Sarà molto interessante vedere quello che ci regalerà il campo oggi. (Matteo Fantozzi)

CITTADELLA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cittadella Ascoli, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Gara molto importante tra due squadre nel limbo tra zona playoff e zona playout, entrambe reduci da una prima parte di stagione tra luci e ombre.

Il Cittadella condivide il quindicesimo posto con la Spal a quota 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Tre risultati utili di fila per i padroni di casa, reduci dal pari per 1-1 sul campo del Venezia. L’Ascoli, invece, è dodicesimo con 26 punti, raccolti con sei vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Tre sconfitte nelle ultime quattro per i bianconeri, nell’ultimo turno ko contro l’1-2.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Resta ancora qualche ballottaggio da risolvere, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cittadella Ascoli. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-1-2: Kastrati, Mattioli, Frare, Visentin, Giraudo, Crociata, Pavan, Vita, Antonucci, Ambrosino, Maistrello. Passiamo adesso ai marchigiani, Bucchi opta per il 3-5-2: Leali, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia, Falasco, Ciciretti, Gondo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Cittadella Ascoli. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Cittadella è a 2,50, il pareggio è a 2,90, mentre il successo dell’Ascoli è a 3,10. Secondo gli esperti sarà una gara avara di reti: Under 2,5 a 1,40 e Over 2,5 a 2,80. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente 2,20 e 1,60.

