DIRETTA BRESCIA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Brescia Cittadella, partita per la seconda giornata di Serie B tra due formazioni che sono agli estremi opposti della classifica, anche se ovviamente l’unico turno del campionato cadetto andato finora in archivio è decisamente poco per emettere sentenze. Al massimo, potremmo osservare che il Brescia è partito bene, ha già tre punti grazie alla prestigiosa vittoria casalinga per 1-0 contro il Palermo e adesso le Rondinelle lombarde proveranno ad approfittare del secondo appuntamento consecutivo allo stadio Mario Rigamonti.

Video/ Salernitana Cittadella (2-1) gol e highlights: autorete sfortunata di Angeli! (Serie B 17 agosto 2024)

Il Cittadella al contrario comincia con due trasferte e ovviamente i veneti sperano che ci sia il bis del risultato della prima giornata, quando erano tornati a casa sconfitti per 2-1 dalla Salernitana e quindi ancora fermi a zero punti in classifica. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Brescia Cittadella comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Salernitana Cittadella (risultato finale 2-1): autorete di Angeli! (Serie B, 17 agosto 2024)

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA, STREAMING, TV E VIDEO: DOVE VEDERLA?

Il campionato di Serie B sarà visibile in esclusiva per tutti gli abbonati a DAZN che potranno seguire la diretta Brescia Cittadella comodamente da casa o in streaming su qualsiasi dispositivo compatibile. L’alternativa che offriamo noi è quella di una diretta testuale che seguirà e racconterà passo dopo passo lo svolgimento della partita.

I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della sfida Brescia Cittadella, valevole per il secondo turno del campionato di Serie B, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, le due compagini hanno incrociato i propri destini in diverse occasioni dalla stagione sportiva 2008-2009 ad oggi. La sfida meno recente è datata 9 maggio 2009 e racconta di un pareggio senza alcuna rete.

Video Brescia Palermo (1-0)/ Gol e highlights: Adorni firma il successo! (Serie B 16 agosto 2024)

Tante, invece, le marcature nel match del 19 ottobre 2013, terminato con un sonoro 4-1 in favore delle Rondinelle, trascinate da una doppietta di bomber Andrea Caracciolo. Passando alle ultime sfide, invece, vittoria per 2-0 dei lombardi nella gara dello scorso campionato: in rete Borrelli e Moncini. Pareggio (1-1 con i gol di Aye ed Antonucci), infine, nell’incontro di due stagioni fa nel campionato di Serie B. (Giulio Halasz)

I BRESCIANI VOGLIONO IL PUNTEGGIO PIENO

Ancora in campo la Serie B ed ancora al Rigamonti di Brescia per la diretta Brescia Cittadella valevole per la seconda giornata. I lombardi hanno già esordito in casa e giocheranno anche la terza partita ufficiale della loro stagione tra le mura amiche che si coloreranno di bianco e blu sabato 24 agosto 2024 dalle 20.30. Maran ha vinto all’esordio contro il Palermo grazie ad un gol agli ultimi minuti e vuole confermare i primi tre punti superando anche il Cittadella.

Sono partiti male, invece, i veneti del Cittadella che hanno visto la loro squadra fermarsi in casa della Salernitana solo nei minuti di recupero. Lo shock di una sconfitta subita con due gol nei minuti di recupero potrebbe già indirizzare la stagione del Cittadella che cerca un immediato cambio di rotta per indirizzare al meglio il suo campionato.

BRESCIA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno decisive anche le scelte dei due allenatori nella diretta Brescia Cittadella perciò, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni di questo match. Rolando Maran confermerà il suo 4-4-2 ed una buona parte della squadra che ha battuto il Palermo grazie al gol di unAdorni confermato insieme a Cistana per difendere la porta di Lezzerini. A centrocampo potrebbe esserci spazio per l’islandese Bjarnason che, potenzialmente, ha le qualità per giocare anche sull’esterno anche se i suoi 36 anni lo limitano. Borrelli e Olzer vanno verso la conferma come coppia d’attacco con Juric che potrebbe avere un buon minutaggio.

Il 4-3-2-1 è il punto di riferimento per Gorini che potrebbe non rivoluzione completamente una rosa che ha estremo bisogno di fiducia ulteriore. La difesa va verso la conferma mentre a centrocampo cercano spazio Tessiore e Baldini con Branca che potrebbe cedere il posto ad uno dei due. Rabbi e Desogus sarà la coppia d’attacco con Vita a supporto.

BRESCIA CITTADELLA, LE QUOTE

Andiamo a dare un’occhiata anche alle quote attribuite da PokerStars alla diretta Brescia Cittadella. L’1 in favore dei padroni di casa è fissato a 2,30 contro il 3 assegnato al pareggio X e al 2 per il Cittadella che parte leggermente sfavorita per via del brutto esordio.