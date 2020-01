Diretta Cittadella Benevento/ Streaming video DAZN: big match al Tombolato (Serie B)

Cittadella Benevento, partita diretta dal signor Baroni, si gioca sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella e sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Riparte la corsa della capolista dopo il pareggio contro il Pisa che non ha permesso agli uomini allenati da Filippo Inzaghi di centrare l’ottava vittoria consecutiva. Il Benevento resta comunque a +12 dal Pordenone secondo e a +13 dal Crotone terzo e sembra in grado di infrangere ogni record per una promozione anticipata in Serie A. Resta comunque in lizza anche il Cittadella, quinto dopo l’ultimo pareggio ottenuto in casa dello Spezia. La formazione veneta sembra sicuramente in grado di competere per un posto nei play off ma anche di lottare per la seconda piazza al momento lontana solo 5 lunghezze. Nell’ultimo match tra le due compagini allo stadio Vigorito nel girone d’andata il Benevento ha vinto 4-1 contro il Cittadella con un’autorete di Ghiringhelli e i gol di Maggio, Roberto Insigne e Coda. Il Cittadella non batte il Benevento in casa dall’1-0 dell’8 aprile 2017, con i sanniti che hanno vinto anche l’ultima sfida allo stadio Tombolato, 1-2 il 21 maggio 2019 con gol di Insigne e Coda in una semifinale play off che i veneti riuscirono poi a ribaltare con una vittoria 0-3 allo stadio Vigorito.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Benevento sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cittadella Benevento, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Cittadella allenato da Roberto Venturato sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. Risponderà il Benevento guidato in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Cittadella Benevento, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.90 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.50. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



