DIRETTA/ Feralpisalò Catanzaro video streaming tv: ci sono solo 2 precedenti (Serie B, 20 gennaio 2024)

Il confronto storico prima della diretta di Feralpisalò Catanzaro ha registrato finora solamente due incontri, evidenziando una storia limitata ma già interessante tra le due squadre. Al momento, il bilancio complessivo vede una vittoria per il Catanzaro e un pareggio. Questi risultati sottolineano la competitività di entrambe le squadre quando si scontrano sul campo, con il Catanzaro in grado di ottenere una vittoria e il Feralpisalò di fermare gli avversari con un pareggio. L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con un pareggio 2-2. Questo segnala una partita avvincente e ricca di gol, con De Risio e Pesce protagonisti delle reti.

La capacità di entrambe le squadre di segnare evidenzia un aspetto spettacolare nei loro scontri diretti, rendendo le partite tra Feralpisalò e Catanzaro eventi potenzialmente emozionanti per gli appassionati del calcio. La parità nel confronto suggerisce che le due squadre siano abbastanza bilanciate e che ogni partita tra loro sia un’opportunità per dimostrare la propria superiorità sul campo. Il Catanzaro cercherà di mantenere l’egemonia o, in alternativa, di conquistare la seconda vittoria, mentre il Feralpisalò proverà a ottenere una vittoria per invertire il trend. (agg. Gianmarco Mannara)

FERALPISALÒ CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Feralpisalò Catanzaro, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B. Il girone di ritorno ha avuto un inizio difficile per la Feralpisalò, che è stata sconfitta al Druso di Bolzano dalla diretta concorrente Sudtirol. Grazie al gol decisivo di Casiraghi, il Sudtirol ha conquistato tre punti che li hanno rilanciati in classifica, relegando la squadra di mister Zaffaroni all’ultimo posto. Nonostante le contemporanee sconfitte di quasi tutte le dirette concorrenti, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Tuttavia, la matricola lombarda ha bisogno di ottenere alcuni risultati utili consecutivi per risollevarsi e cercare di sperare.

Le Aquile affrontano la loro prima trasferta del 2024, che, in base alla classifica, sembrerebbe essere più agevole. Tuttavia, è importante non sottovalutare la Feralpisalò, che nelle ultime cinque partite è riuscita a battere la Sampdoria al Ferraris e la Cremonese al Garilli, oltre a ottenere un punto contro il Venezia. Il Catanzaro deve consolidare la vittoria ottenuta contro il Lecco, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive che hanno influito sulla classifica. Buone notizie per Vivarini, che recupera il portiere Fulignati e Veroli, tornato ad allenarsi con la squadra. Assenti, invece, Brignola e i già noti Miranda e Ghion.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Compagnon. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Katseris, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

FERALPISALÒ CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











