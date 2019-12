Diretta Cittadella Chievo/ Streaming video DAZN: intrigante derby veneto (Serie B)

Cittadella Chievo, diretta dal signor Illuzzi, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il turno appena trascorso ha rappresentato un’occasione perduta per entrambe le formazioni, nel quadro della corsa al secondo posto che alla vigilia della sedicesima giornata entrambe le squadre speravano di agguantare. Non c’è riuscito il Chievo, che ha subito una vera doccia gelata nell’anticipo del venerdì contro la Juve Stabia, facendosi rimontare dal 2-0 al 2-3 e arretrando così sensibilmente in classifica, fino al sesto posto in coabitazione con l’Ascoli. Avrebbe potuto essere secondo a braccetto con il Pordenone il Cittadella, sconfitto a sua volta proprio sul campo dell’Ascoli, facendosi così raggiungere in classifica dall’Entella e sorpassare dal Frosinone. Dall’inizio della stagione la formazione di Venturato regala l’impressione di poter effettuare un salto di qualità in classifica che non si concretizza mai al momento giusto, arriva così una sfida che ha già il sapore di uno spareggio per capire quale delle due squadre potrà davvero coltivare speranze di promozione da qui alla fine dell’annata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Chievo, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Tombolato di Cittadella, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CHIEVO

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cittadella Chievo, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Rosafio. Risponderà il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Obi, Di Noia; Pucciarelli; Meggiorini, Ceter.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.25, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.20, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



