Diretta/ Cittadella Como (risultato 0-1) video streaming tv: gol subito! (Serie B, 24 settembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA COMO (RISULTATO LIVE 0-1): IN CAMPO

Nel primo tempo della partita tra Cittadella e Como, il punteggio è rimasto invariato per i primi venti minuti di gioco, ma c’è stata un’occasione degna di nota culminata con un gol di Pietro Ioannu. Ioannu, un giocatore talentuoso del Como, ha avuto un’opportunità chiara di mettere la sua squadra in vantaggio. Dopo un’azione ben coordinata, è riuscito a penetrare nell’area di rigore del Cittadella. Con grande freddezza, ha calciato verso la porta avversaria, superando il portiere e trovando la rete.

Video/ Sampdoria Cittadella (1-2) gol e highlights: Branca trascina i suoi ai tre punti (19 settembre 2023)

Questo gol ha portato il Como in vantaggio, scatenando la gioia dei suoi tifosi. L’abilità di Ioannu nel finalizzare l’azione è stata evidente e ha dimostrato che il Como stava cercando di prendere il controllo del match. Mentre il cronometro scorreva nei primi venti minuti, i tifosi erano in trepidante attesa di vedere se il Cittadella avrebbe potuto ribaltare il punteggio o se il Como avrebbe mantenuto il vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sampdoria Cittadella (risultato finale 1-2): Barreca divora il pari! (Serie B, 18 settembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA COMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Cittadella Como mette di fronte due formazioni che si trova al momento vicinissime in classifica. Per il Cittadella sono 8 i punti conquistati in 5 partite con la bellezza di quattro gol realizzati e altrettanti subiti. Sono arrivate due vittorie contro Reggiana e Sampdoria; due pareggi contro Venezia e Bari ed unica sconfitta con la capolista Parma. Inizio dunque molto interessante per il Cittadella che si posiziona al settimo posto in classifica.

Due posizioni più basse invece si trova il Como che in quattro partite ha collezionato 7 punti, frutto di due vittorie consecutive contro Ternana e Spezia e un pareggio contro la Reggiana. Per la formazione lombarda 5 gol realizzati e sei subiti. In zona gol bisogna tenere d’occhio il possente centrale olandese del Como Odenthal. Per l’ex difensore del Nijmegen, doppietta nella scorsa partita che ha portato tre punti. Dall’altra parte nessun giocatore si trova a quota due gol con il Cittadella che ha realizzato quattro gol con altrettanti i marcatori differenti. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Como Ternana (risultato finale 2-1): doppio Odenthal! (Serie B, 17 settembre 2023)

CITTADELLA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CITTADELLA COMO: VENETI CON AMBIZIONI!

Cittadella Como, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Inizio positivo di stagione per i veneti, che dopo le prime cinque partite si trovano attualmente al settimo posto con 8 punti. Questo piazzamento è frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra guidata da Gorini ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta contro la Sampdoria nell’ultimo match disputato.

D’altra parte, i lariani hanno accumulato un punto in meno rispetto ai loro avversari, ma possono vantare due vittorie consecutive nelle ultime due partite, l’ultima ottenuta in casa contro la Ternana. La squadra allenata da Longo è determinata a mantenere questa tendenza positiva per cercare di avvicinarsi alla zona play off. Il 19 maggio scorso ultimo precedente di campionato in casa dei lariani tra le due squadre, confronto risoltosi con un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COMO

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Como, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Salvi, Pavan, Frare, Carissoni, Carriero, Branca, Amatucci, Tessiore, Pittarello, Pandolfi. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Semper, Curto, Odenthal, Barba, Ioannaou, Bellemo, Kone, Da Cunha, Gabriellone, Cutrone.

CITTADELLA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA