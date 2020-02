Diretta Cittadella Cremonese/ Streaming video DAZN: obiettivi opposti (Serie B)

Cittadella Cremonese, in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato della città veneta, si disputa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 febbraio 2020, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Arriviamo a Cittadella Cremonese con situazioni di classifica decisamente differenti per queste due formazioni del campionato cadetto, perché il Cittadella con 39 punti è in piena zona playoff (ormai questa non è più di certo una novità) e potrebbe fare un pensierino addirittura alla lotta per la promozione diretta, per la quale servirà raggiungere il secondo posto. La Cremonese invece con i suoi 26 punti sarebbe ad oggi in zona playout e deve dunque pensare a salvarsi, anche se deve recuperare la partita saltata sabato scorso ad Ascoli a causa dell’emergenza Coronavirus, particolarmente forte dalle parti di Cremona. Ottimo ricordo invece per il Cittadella quello della scorsa giornata, quando la formazione veneta si è imposta sulla Juve Stabia con un secco 3-0.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta di Cittadella Cremonese, dobbiamo ricordare che le partite di Serie B sono un’esclusiva della piattaforma DAZN, dunque dobbiamo rimandarvi innanzitutto alla diretta streaming video riservata appunto agli abbonati DAZN, anche se per alcune partite si avrà pure la possibilità della diretta tv, quando vengano inserite nel pacchetto di eventi disponibili sul canale 209 di Sky, cioè DAZN 1.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Presentando in breve anche le probabili formazioni di Cittadella Cremonese, ecco che per i due allenatori si presentano situazioni simili. Roberto Venturato infatti dovrebbe dare fiducia in linea di massima ai protagonisti della netta vittoria contro la Juve Stabia nello scorso turno di campionato, cercando dunque di sfruttare nel migliore dei modi questo doppio turno casalingo allo stadio Tombolato previsto dal calendario di Serie B. La Cremonese invece è reduce dal già citato rinvio di Ascoli, ma in precedenza i grigiorossi lombardi avevano ottenuto una perentoria vittoria per 5-0 contro il Trapani, di conseguenza è facile pensare che l’allenatore Massimo Rastelli (tornato da non molto tempo sulla panchina della Cremonese) potrebbe affidarsi in linea di massima ai protagonisti di quella sonante vittoria, una delle poche gioie di un campionato finora difficile per i lombardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche ai pronostici per Cittadella Cremonese basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Ecco dunque che il segno 1 appare nettamente favorito e varrebbe appena 1,97 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno X e l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe infine il segno 2, perché un colpaccio della Cremonese è quotato a 4,00.



