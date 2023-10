Diretta/ Cittadella Cremonese (risultato finale 1-2): tutto nel finale! (Serie B, 27 ottobre 2023)

DIRETTA CITTADELLA CREMONESE (RISULTATO FINALE 1-2): TUTTO NEL FINALE!

Nel finale di partita il match si accende: al 34′ del secondo tempo Cremonese in vantaggio, girata vincente di Ravanelli su cross da calcio d’angolo. Il Cittadella però impiega appena 3′ a rispondere: al 37′ arriva il pareggio veneto con Vita, stop e pallone alle spalle di Sarr. La partita sembra avviarsi verso il pareggio ma al 93′ i grigiorossi trovano il colpo del ko. A decidere la partita è Vazquez, perfetto il suo inserimento in area su cross di Quagliata e gol del definitivo 1-2 piazzato alle spalle di Kastrati. (agg. di Fabio Belli)

CITTADELLA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

POCHE EMOZIONI

Nella ripresa subito conclusione di Branca che viene neutralizzata da Sarr. Al 12′ pericoloso Coda con una bella girata al volo, quindi doppio cambio per entrambe le squadre: dentro Vazquez e Sernicola al posto di Ghiglione e Okereke nella Cremonese, dentro Danzi e Maistrello al posto di Branca e Magrassi nel Cittadella. C’è ancora equilibrio col risultato che non si sblocca, le due squadre stanno comunque concludendo sostanzialmente poco dal punto di vista offensivo. (agg. di Fabio Belli)

PIOVONO GIALLI

Viene ammonito Antov per un fallo su Giraudo, quindi al 32′ giallo anche per Magrassi. Anticipato Pittarello al 36′, il Cittadella inizia ad affacciarsi con maggiore continuità verso l’area della Cremonese, quindi ammoniti anche Carissoni e Giraudo con una situazione che si sta agonisticamente accendendo. Ultimo tentativo di Branca ma i ritmi si sono sostanzialmente abbassati nella seconda metà del primo tempo, si va all’intervallo col risultato ancora a reti bianche. (agg. di Fabio Belli)

SALVI KO!

Dopo 2′ subita chance per la Cremonese con Zanimacchia che gira alto su cross di Ghiglione. Al 6′ anticipato Okereke su cross da calcio d’angolo, quindi al 12′ Kastrati neutralizza ancora un nuovo tentativo di Zanimacchia, che va per la terza volta alla conclusione al 16′ con una gran botta che sorvola però la traversa della porta del Cittadella. Il Cittadella si affaccia per la prima volta in avanti al 21′, con Sarr che deve uscire tempestivamente per anticipare l’inserimento in area di Cassano. Al 24′ tegola per Gorini costretto a un cambio forzato: Salvi, infortunato, deve lasciare spazio in campo a Giraudo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

La diretta della sfida tra Cittadella Cremonese pone di fronte due formazioni che si schierano rispettivamente al decimo e undicesimo posto della classifica. Le due squadre stanno avendo un andamento piuttosto simile alla luce del fatto che hanno collezionato entrambe 13 punti. Padroni di casa che in dieci partite hanno realizzato 10 gol; subiti 13. L’andamento in casa del Cittadella li proietterebbe direttamente al quarto posto avendo totalizzato 8 dei 13 punti totali conquistati. Sono due i migliori marcatori della formazione granata, si tratta di Magrassi e Cassano, fermi a quota due.

Cremonese che presenta invece il miglior marcatore di questo campionato: stiamo ovviamente parlando di Massimo Coda. Per l’ex centravanti di Genoa e Lecce 7 gol in campionato che rappresentano una grossa fetta dei 12 gol totali realizzati dalla squadra. La Cremonese è andata in gol 12 volte mentre ne ha subiti 11. L’andamento in trasferta della Cremonese li proietterebbe al terzo posto in classifica con 10 punti sui 12 disponibili. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Cremonese vede due squadre affrontarsi per l’undicesima giornata del campionato di serie B. Analizzando le ultime 5 sfide tra queste due formazioni si evidenziano due successi per i lombardi; due risultati di pareggio e una vittoria per la formazione veneta. I risultati di pareggio sono stati rispettivamente 0-0 e 1-1, quest’ultimo giocate a porte chiuse con le reti firmate da Gaetano e Donnarumma.

L’unica vittoria del Cittadella in questi 5 scontri è avvenuta il 27 settembre del 2020. La gara è terminata con il risultato di 0-2 grazie alle reti firmate da Ogunseye e Benedetti. Cremonese che ottenne le sue rivincite nel 2021 imponendosi tra le mura amiche con il risultato di 2-0. Ad andare in rete Buonaiuto e Vido. Nella gara di ritorno altro successo per la formazione lombarda: risultato finale di 0-2 con le reti realizzate da Buonaiuto e Casasola. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Cittadella Cremonese, in diretta venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella ha subito la terza sconfitta della stagione nella partita di sabato scorso, perdendo 2-1 sul campo del Pisa. Il match all’Arena Garibaldi ha visto i toscani andare in vantaggio al minuto 16 con Piccinini e raddoppiare al 70′ con Esteves. Il gol dei veneti, segnato da Magrassi al 94′, è arrivato troppo tardi per invertire la situazione. Nonostante questa sconfitta, la squadra di Edoardo Gorini rimane ferma a 13 punti, ancora in lizza per una posizione nei playoff.

Dall’altra parte, anche la Cremonese, dopo la vittoria nel derby contro il Como, ha subito la terza sconfitta della stagione, perdendo 1-0 contro il Sudtirol. I grigiorossi non sono riusciti a vincere la partita, mancando di precisione in fase di finalizzazione (solo 6 dei 21 tiri totali sono finiti nello specchio della porta). Gli avversari sono stati molto più cinici, vincendo grazie a un “pasticcio” difensivo tra Sarr e Ravanelli, che ha portato all’autogol di quest’ultimo. La Cremonese rimane a 13 punti, nel gruppo di squadre a metà classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Carriero, Branca; Cassano; Maistrello, Pittarello. Risponderà la Cremonese allenata da Giovanni Stroppa con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia; Vazquez; Coda, Okereke.

CITTADELLA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











